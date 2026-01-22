Coupe d’Asie U23 de l’AFC 2026

Les Sud-Coréens veulent reverdir, les Vietnamiens espèrent refleurir

Le Vietnam et la République de Corée visent une bonne fin de match lors du match pour la troisième place de la Coupe d’Asie U23, dans le but de prendre de l’élan après leurs défaites en demi-finale à Djeddah, en Arabie saoudite.

Laissant au vestiaire la déception de la demi-finale, le Vietnam et la République de Corée s’affronteront pour la troisième place de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans de l’AFC le 23 janvier à Djeddah, en Arabie saoudite.

Photos : VNA/CVN

Le Vietnam a été battu 0-3 par la Chine, tandis que la République de Corée s’est inclinée 1-0 face au Japon le 20 janvier, mettant ainsi fin à leurs espoirs de titre.

Cependant, les deux équipes auront à cœur de terminer leur parcours en beauté au stade Alinma Bank, au sein de la Cité sportive du Roi-Abdallah.

Le sélectionneur sud-coréen de l’équipe vietnamienne, Kim Sang-sik, a déclaré attendre de ses joueurs qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes malgré la fin de leurs ambitions de titre.

"Nous devons continuer à nous battre et tout donner contre la République de Corée, a-t-il déclaré sur le site the-afc.com. Depuis le premier match jusqu’à aujourd’hui, nous avons constamment affronté des adversaires physiquement plus forts que nous, mais nos joueurs ont fait preuve d’une grande détermination. Nous avons beaucoup progressé durant ce tournoi et, même si je suis satisfait de nos progrès, il y a encore une marge de progression".

Son homologue Lee Min-sung a reconnu que son équipe devait encore travailler certains aspects avant le match pour la troisième place.

"En termes de de scoring, nous avons beaucoup de choses à améliorer. Pour le prochain match, afin de marquer, nous devons trouver un meilleur équilibre dans notre jeu, nous créer davantage d’occasions et garder le contrôle pour l’emporter, a déclaré Lee Min-sung, ancien coéquipier de Kim Sang-sik en équipe nationale. J'espère que cette équipe continuera de progresser et d’atteindre son plein potentiel".

Ce sera la troisième rencontre entre les deux équipes lors de la Coupe d’Asie des moins de 23 ans. La République de Corée est invaincue lors de leurs précédentes confrontations : elle s’est imposée 2-1 en 2018 et a obtenu un match nul 1-1 en 2022.

Le meilleur résultat de la République de Corée dans cette compétition est son titre de champion en 2020, tandis que le Vietnam a terminé deuxième en 2018.

L’arbitre Abdullah Al Jamali (Koweït) officiera la rencontre. Il sera assisté par Ali Jraq (Koweït) et Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman), tandis qu’Alexander George King (Australie) sera l’arbitre de touche.

VNA/CVN