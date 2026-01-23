ASEAN Para Games : le Vietnam maintient sa dynamique lors de la 3e journée

Lors de la 3 e journée des 13 es ASEAN Para Games à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, la délégation vietnamienne a poursuivi ses performances.

Photo : VNA/CVN

Dans la matinée du 23 janvier, la nageuse Vi Thi Hang a réalisé un exploit retentissant en remportant la médaille d’or du 100 m dos, catégorie S6-S7. Avec un chrono de 1 minute 43 secondes 20, elle a non seulement dominé l’épreuve, mais a également établi un nouveau record de la compétition. Il s’agit de sa deuxième consécration après sa victoire sur le 50 m dos.

Au cours de la même matinée, le para powerlifting a enrichi le palmarès national grâce à Trân Thi Châu, qui a décroché la médaille d’argent chez les moins de 67 kg dames avec une barre à 93 kg. Sa compatriote Nguyên Thi Thanh Thuy a complété ce succès en remportant le bronze chez les moins de 61 kg avec une levée de 85 kg. Ces résultats, obtenus face à une rude concurrence thaïlandaise et indonésienne, témoignent de la résilience et du dépassement de soi des athlètes vietnamiennes.

Cette dynamique positive s’inscrit dans la continuité d’une deuxième journée de compétition, le 22 janvier, particulièrement faste, au cours de laquelle le Vietnam a remporté six médailles d’or et battu trois records régionaux.

L’athlétisme s’est distingué par une performance collective exceptionnelle avec quatre titres. Kiêu Minh Trung au javelot et Nguyên Viêt Dai au lancer du poids ont chacun décroché l’or, tandis que Nguyên Thi Ngoc Thuy au disque et Dinh Thao Duyên au saut en longueur ont toutes deux pulvérisé les records du tournoi lors de leurs sacres respectifs.

En natation, Vo Huynh Anh Khoa a également décroché son deuxième titre en battant son propre record au 100 m dos (catégorie S7-S8).

Le tennis de table a marqué l’histoire avec la qualification de Pham Thê Tiên pour la finale du simple messieurs, une première pour le Vietnam depuis plus d’une décennie.

Au soir du 22 janvier, le Vietnam était classé à la 5e place au classement général avec 14 médailles d’or, 15 d’argent et 15 de bronze.

VNA/CVN