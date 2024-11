Article du secrétaire général du Parti sur la construction du système politique

>> Améliorer fortement le travail de sensibilisation et d’éducation du Parti

>> Le secrétaire général du Parti Tô Lâm s'exprime sur la nouvelle ère de la nation

>> Le leader du PCV reçoit le plus haut législateur cubain

Dans son article, le secrétaire général Tô Lâm souligne : "À chaque étape de la révolution, notre Parti et notre État ont toujours accordé une attention particulière à l'amélioration de la capacité de leadership, de gouvernance et de combativité du Parti, ainsi qu’au renforcement de l'efficacité, de la puissance et de la performance du système politique. Cela constitue l’un des facteurs clés ayant permis au Parti communiste du Vietnam de devenir le grand timonier, le capitaine avisé qui guide le navire de la révolution vietnamienne pour franchir tous les obstacles et remporter victoire après victoire".

Photo : VNA/CVN

Le point de convergence stratégique après 40 ans de mise en œuvre de Renouveau ouvre une opportunité historique pour conduire le pays dans une ère de développement, une ère d’ascension nationale. Cela pose également la nécessité urgente de mettre en œuvre de manière résolue une révolution visant à construire un système politique véritablement concentré et efficace, capable de répondre aux exigences et aux missions de la nouvelle étape de la Révolution.

Selon le secrétaire général Tô Lâm, le centenaire de la direction du pays par le Parti et le centenaire de la Fête nationale approchent. Pour atteindre les objectifs stratégiques fixés, il ne suffira pas uniquement d'apporter des efforts extraordinaires et des initiatives remarquables. Il ne sera également pas permis de faire preuve de lenteur, de relâchement, d’inexactitude, de manque de cohérence ou de coordination dans chaque étape. Il est donc impératif de mener rapidement une révolution de réorganisation du système politique, avec des tâches prioritaires essentielles, comme suit :

Premièrement : construire et organiser l'ensemble du système politique en un modèle d'organisation adapté aux exigences et aux missions de la nouvelle phase révolutionnaire. Il convient de se concentrer sur le bilan des sept années de mise en œuvre de la Résolution n° 18 du 6e Plénum du Comité central du XIIe mandat concernant "Certaines questions concernant la poursuite de la réforme et de la réorganisation de l'appareil du système politique de manière simplifiée, efficace et performante", en évaluant de manière sérieuse et globale la situation et les résultats obtenus, les points forts, les faiblesses, les limitations, les obstacles, les causes et les leçons apprises dans le processus de mise en œuvre de la Résolution ; proposer et recommander au Politburo et au Comité central des réformes et de la réorganisation de l'appareil du système politique.

Le bilan doit être effectué de manière objective, démocratique, scientifique, précise, approfondie, ouverte, et en phase avec la réalité, afin de proposer un nouveau modèle d'organisation, d'évaluer les avantages et l'impact de ce nouveau modèle, tout en restant en conformité avec la Constitution, le Programme politique, le Règlement du Parti, les principes du Parti et les Résolutions du Comité central, afin d'assurer la cohérence, l'intégralité et l'interconnexion, où une agence réalise plusieurs tâches, et une tâche est uniquement confiée à une agence principale qui en porte la responsabilité ; éliminer radicalement les chevauchements de fonctions et de missions, ainsi que la division par zone et domaine ; limiter les organisations intermédiaires ; définir clairement les fonctions, les missions et les responsabilités spécifiques sur la base de l'orientation politique, de la rationalité et de la légalité.

Deuxièmement : se concentrer sur l'amélioration du cadre institutionnel dans l'esprit de "courir tout en s'organisant" afin de mettre rapidement en pratique les orientations du Parti. Procéder à une révision des réglementations légales pertinentes pour préparer proactivement les modifications, ajouts ou nouvelles lois conformément aux règlements, garantissant que les orientations du Parti sont mises en œuvre le plus rapidement possible après avoir été approuvées par le Comité central.

Se concentrer sur l'amélioration des lois concernant l'organisation et le fonctionnement des organes dans le système politique, en lien avec l'esprit de décentralisation et de partage des pouvoirs selon le principe "les localités décident, les localités exécutent, les localités sont responsables", le Comité central, le gouvernement et l'Assemblée nationale doivent renforcer l'amélioration du cadre institutionnel, jouer un rôle de catalyseur, et intensifier le contrôle et la supervision tout en simplifiant au maximum les procédures administratives, réduisant les coûts, et créant les meilleures conditions possibles pour les citoyens et les entreprises. Définir clairement les missions et les pouvoirs des organismes, des organisations et des individus dans l'appareil d'État, en veillant à distinguer clairement le niveau qui promulgue les options et politiques et lois de celui qui assure leur mise en œuvre.

Troisièmement : relier la rationalisation de l'organisation de l'appareil à la restructuration du personnel pour garantir la qualité, les compétences adéquates aux missions, un effectif raisonnable et la standardisation des postes. Promulguer des règlements sur le cadre de normes et de critères pour le placement du personnel à chaque niveau, du national au local, pour permettre un examen proactif et identifier ce qui peut être immédiatement placé. Moderniser de manière significative le processus de recrutement, de formation, de promotion, de nomination, de rotation, de réaffectation et d'évaluation du personnel dans un sens substantiel, en mettant l'accent sur la recherche de personnes, basée sur des résultats concrets mesurables, sans zone d'ombre ni exception dans l'évaluation du personnel. Mettre en place des mécanismes efficaces pour filtrer et retirer les personnes de leurs postes si elles ne répondent pas aux critères de qualité, de compétences et de réputation, pour les remplacer par celles qui répondent à ces exigences.

Le secrétaire général Tô Lâm conclut : "Construire un appareil d'organisation efficace et performant est une tâche difficile et complexe, nécessitant l'unité, la solidarité, le courage, et le sacrifice de chaque cadre et membre du Parti, ainsi qu'une détermination très forte de l'ensemble du Parti et de l'ensemble du système politique, en particulier des dirigeants des comités, des gouvernements, du Front de la Patrie et des organisations de tous niveaux, tout cela pour un Vietnam où le peuple est riche, le pays est fort, équitable, démocratique et civilisé, afin de rapidement se hisser aux côtés des puissances mondiales".

VNA/CVN