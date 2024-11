Vietnam - Chine

Le PM Pham Minh Chinh rencontre le secrétaire du Comité du Parti du Yunnan

En marge du 8 e Sommet de la Coopération de la sous-région du Grand Mékong élargi et de sa mission en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré, mercredi 6 novembre à Kunming, Wang Ning, membre du Comité central du Parti communiste chinois et secrétaire du Comité du Parti de la province du Yunnan.

Pham Minh Chinh et Wang Ning ont salué les développements positifs des relations entre les deux Partis et les deux pays au cours de ces dernières années, et ont échangé des mesures pour promouvoir la coopération entre ministères, agences et localités vietnamiennes avec la province du Yunnan.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et le gouvernement vietnamiens accordent une grande importance et soutiennent toujours la coopération décentralisée, notamment la province du Yunnan, en leur offrant toutes les conditions favorables.

Le chef du gouvernement a souligné l’importance stratégique du Yunnan dans les relations globales Vietnam - Chine. Le Vietnam et le Yunnan disposent de nombreux potentiels, avantages et conditions favorables pour développer leur coopération, avec des atouts complémentaires.

Le Premier ministre a proposé que le Yunnan prenne les devants dans la mise en œuvre des consensus de haut niveau et des Déclarations communes, renforce les échanges avec les localités vietnamiennes afin de porter le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Yunnan à 5 milliards d'USD, de faire des provinces du Yunnan et de Lào Cai un centre de connectivité entre la Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), qu'il promeuve la mise en place de projets pilotes de postes-frontières intelligents, intensifie la coordination dans la régulation des crues et la prévention des catastrophes naturelles et facilite les procédures pour les citoyens vietnamiens résidant au Yunnan.

Pham Minh Chinh a exprimé le souhait d’une coopération étroite entre les deux parties dans la gestion et la protection des frontières, conformément aux trois documents juridiques sur les frontières terrestres et aux accords connexes, et dans l'organisation des célébrations en 2024 du 25e anniversaire du Traité sur les frontières terrestres et du 15e des trois documents juridiques sur les frontières terrestres.

Le secrétaire du Comité du Parti de la province du Yunnan, Wang Ning, a affirmé que le Yunnan attachait une grande importance à sa coopération amicale avec le Vietnam et était prêt à travailler avec les ministères et localités vietnamiennes pour mettre en œuvre les consensus des dirigeants chinois et vietnamiens, notamment les directives du secrétaire général du Parti communiste chinois Xi Jinping et du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Tô Lâm, ainsi que les orientations et propositions du Premier ministre Pham Minh Chinh, intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, valoriser les mécanismes de coopération disponibles, notamment le mécanisme de rencontre entre les secrétaires des cinq provinces, approfondir la coopération économique et commerciale, tirer pleinement parti des projets ferroviaires reliant les deux pays et renforcer la connectivité des infrastructures ferroviaires et routières.

Le secrétaire Wang Ning a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans des domaines où le Yunnan possède des atouts, tels que l’énergie verte, l’agriculture de montagne et le tourisme. Il a également évoqué l’intensification de la coopération économique, commerciale, transfrontalière et dans les secteurs de pointe, ainsi que celle dans les domaines de la formation du personnel, de la réduction de la pauvreté, de la protection de l’environnement et du développement durable.

Enfin, il a appelé à promouvoir la coopération dans la santé, la culture et l'éducation, contribuant ainsi à consolider le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Chine.

