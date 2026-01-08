L’envoi de la main-d’œuvre en 2025 dépasse les objectifs fixés

En 2025, 144.345 Vietnamiens ont quitté le Vietnam pour travailler à l’étranger, dépassant de 11% l’objectif annuel, selon le Département vietnamien de la main-d’œuvre à l’étranger (DOLAB), rattaché au ministère de l’Intérieur.

Photo : CTV/CVN

Le Japon est resté la principale destination, accueillant plus de 64.600 travailleurs vietnamiens, suivi par Taïwan (Chine) (plus de 57.000) et de la République de Corée (plus de 11.600), a-t-il fait savoir lors d’une conférence de récapitulation de fin d’année, le 26 décembre 2025.

Parallèlement aux marchés traditionnels, plusieurs pays européens, tels que l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, ont enregistré une hausse, notamment dans les secteurs des soins infirmiers, de l’aide à la personne et des métiers techniques, témoignant d’une évolution progressive vers des marchés exigeant des compétences et des qualifications plus élevées.

De nombreux protocoles d’accord sur la coopération en matière de travail avec des pays et partenaires étrangers ont été signés ou prolongés au cours de l’année, établissant ainsi un cadre juridique stable pour l’exportation de main-d’œuvre dans les années à venir.

Saluant les résultats obtenus en 2025 par le DOLAB, le vice-ministre de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, a souligné que le contexte mondial demeure complexe et imprévisible, engendrant davantage de défis que d’opportunités pour l’envoi de travailleurs vietnamiens à l’étranger.

Face à ces nouvelles exigences, il a chargé le DOLAB de se concentrer sur l’amélioration du cadre institutionnel, de formuler des recommandations concernant les amendements à la Loi sur les travailleurs vietnamiens sous contrat à l’étranger et d’élaborer une stratégie pour l’envoi de travailleurs vietnamiens à l’étranger jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

En outre, il est nécessaire de restructurer le marché et d’améliorer la qualité de la main-d’œuvre, en passant de l’envoi de main-d’œuvre non qualifiée à la promotion de la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée; de renforcer l’inspection et la surveillance; d’accélérer la transformation numérique, de fournir des services publics entièrement en ligne et de créer des conditions optimales pour les citoyens et les entreprises.

En 2026, le ministère de l’Intérieur s’est fixé pour objectif d’envoyer environ 112.000 Vietnamiens travailler à l’étranger, en privilégiant les marchés stables et à revenus élevés.

