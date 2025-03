L'entrée de Qatar Airways dans le capital de Virgin Australia approuvée

>> Qatar Airways affiche un bénéfice annuel record de 1,7 milliard d'USD

>> Qatar Airways commande 20 long-courriers supplémentaires à Boeing

La décision permet à l'entreprise qatarie d'acquérir une participation de 25% dans la société australienne. L'accord va entraîner la multiplication par deux des vols entre Doha et les principaux aéroports du pays-continent (Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth), grâce à 28 nouvelles liaisons hebdomadaires, a annoncé la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC). Les nouvelles liaisons aériennes proposées devraient renforcer la concurrence concernant les vols long-courrier, où l'entreprise australienne Qantas bénéficie de longue date d'une position dominante. L'augmentation des vols entre l'Australie et le Moyen-Orient n'est cependant susceptible de causer qu'un préjudice "minimal" aux autres compagnies, a exposé Anna Brakey, une des responsables de l'institution.

AFP/VNA/CVN