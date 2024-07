Qatar Airways affiche un bénéfice annuel record de 1,7 milliard d'USD

Photo: AFP/VNA/CVN

"Le groupe affiche la meilleure performance financière de ses 27 ans d'histoire", s'est félicité la compagnie dans son communiqué, ajoutant avoir transporté plus de 40 millions de passagers, soit un bond de 26% par rapport à l'exercice précédent.

"Ces résultats financiers très solides témoignent de l'ambition et de l'orientation claire qui ont guidé les progrès du groupe Qatar Airways tout au long de l'exercice 2023-24", a déclaré le directeur général Badr Mohammed Al-Meer.

L'exercice précédent s'était révélé décevant, avec une baisse de 21% du bénéfice net à 1,21 milliard d'USD, malgré la tenue au Qatar de la Coupe du monde de football du 21 novembre au 18 décembre 2022.

"Notre attention continue sur la rentabilité, l'efficacité et l'expérience client a été soutenue par un programme stratégique de croissance du réseau et d'expansion de la flotte, ce qui a généré les revenus et les marges bénéficiaires les plus élevés de l'histoire de la compagnie aérienne", a ajouté Badr Mohammed Al-Meer Al-Meer.

Lors de l'exercice 2021-2022, Qatar Airways avait déjà dégagé un bénéfice annuel record, de 1,54 milliard d'USD, après deux années de pertes dues de la pandémie de COVID-19.

En septembre 2021, la compagnie aérienne avait bénéficié d'une aide publique de 3 milliards d'USD. Elle avait également été renflouée par le riche État gazier l'année précédente, à hauteur de 2 milliards d'USD.

AFP/VNA/CVN