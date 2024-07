Qatar Airways commande 20 long-courriers supplémentaires à Boeing

>> Boeing signale des fixations mal serrées sur des 787 Dreamliner non livrés

>> 737 MAX : Boeing indique avoir trouvé un accord avec le Département de la justice

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette commande porte à 94 la flotte de 777X en commande par la compagnie qatarienne. Le 777X a débuté ce mois-ci ses vols d'essai en vue d'obtenir la certification lui permettant d'entrer en service. Celle-ci est attendue en 2025, avec cinq ans de retard.

Ce bicouloir, avec son envergure de 72 mètres et une longueur maximale de 77 mètres, a vocation à être le plus grand biréacteur opérationnel au monde. L'A380 d'Airbus et le 747 de Boeing, deux gros-porteurs qui ne sont plus fabriqués, étaient équipés de quatre réacteurs.

Dans sa version 777-9, celle commandée par Qatar Airways, l'appareil pourra emporter jusqu'à 426 passagers sur 13.500 kilomètres. Fin juin, 540 exemplaires avaient été commandés.

Sa chaîne d'assemblage se trouve à Everett, près de Seattle (Etat de Washington, Nord-Ouest des États-Unis).

La compagnie qatarienne, dont la base de Doha sert de pont (hub) entre l'Europe et l'Asie, est dotée de 157 avions gros-porteurs de tous types, pour 29 avions moyen-courriers.

Au cours du salon de Farnborough, la compagnie Korean Air a également signé lundi 22 juillet un protocole d'accord avec Boeing en vue d'acquérir 20 exemplaires du 777-9 ainsi que 20 Dreamliner 787.

APS/VNA/CVN