Trump accroît la supervision du gouvernement sur la capitale Washington

La ville de Washington possède un statut particulier aux États-Unis. Établie après la guerre d'indépendance pour servir de capitale, elle n'est rattachée à aucun État américain, et la Constitution prévoit que le Congrès ait compétence sur ses affaires. Dans un post sur le réseau social X, la Maison Blanche a repris jeudi soir 27 mars une citation de Donald Trump lors d'un meeting de juillet dernier : "Nous allons prendre le contrôle de notre Washington, qui est gérée de manière horrible, et nous allons nettoyer, rénover, et reconstruire notre capitale pour qu'elle ne soit plus un cauchemar de meurtre et de crime." Le décret signé par Donald Trump prévoit la mise en place d'une "task force" qui devra notamment s'assurer de l'"application maximale des lois fédérales sur l'immigration" et l'utilisation de toutes les ressources des forces de l'ordre pour "arrêter et expulser les immigrés clandestins dans l'aire métropolitaine de Washington".

AFP/VNA/CVN