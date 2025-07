L'engagement indéfectible du Vietnam contribue à façonner l'avenir de l'ASEAN

>> Le Vietnam co-préside la réunion ministérielle ASEAN - Nouvelle-Zélande

>> L’ASEAN et ses partenaires s’engagent à approfondir leur coopération

>> Perspectives de coopération ASEAN - Chine avec l’ACFTA 3.0

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé au correspondant résident de l'Agence Vietnamienne d’Information à Bangkok à l'occasion du 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN (28 juillet 1995-2025), Kavi Chongkittavorn a souligné que le Vietnam avait dès le départ fait du développement économique et de la sécurité nationale ses priorités absolues, ce qui a favorisé sa forte intégration régionale et mondiale.

Selon l'universitaire, trois décennies plus tard, le Vietnam est devenu un membre proactif et dynamique de l'ASEAN, reconnu pour ses initiatives hautement reconnues. Le pays a non seulement exploité efficacement les cadres de coopération économique de l'ASEAN pour faire avancer ses réformes nationales, mais a également étendu sa portée de développement aux niveaux régional et mondial, notamment en attirant les investissements, en promouvant le commerce et en favorisant une croissance durable.

Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays a démontré une forte capacité à adapter ses stratégies avec souplesse aux changements nationaux et internationaux, a noté le chercheur, ajoutant que la signature réussie par le Vietnam d'accords commerciaux majeurs, notamment celui avec les États-Unis, témoigne clairement de la capacité croissante du pays en matière de géoéconomie et de diplomatie économique.

Kavi Chongkittavorn a affirmé que le Vietnam est bien placé pour assumer un rôle de leader au sein de l'ASEAN dans trois domaines clés : servir de "force stabilisatrice" pour renforcer la centralité de l'ASEAN dans un contexte de concurrence géopolitique croissante, servir de modèle dynamique de transformation socio-économique contribuant à combler les écarts de développement au sein de ce bloc de 675 millions d'habitants; et faire progresser l'inclusion de l'ASEAN vers une communauté centrée sur les citoyens, contribuant ainsi à la réalisation de la Vision communautaire de l'ASEAN 2045.

Il a souligné que face aux incertitudes croissantes dans la région indo-pacifique, l'ASEAN doit continuer à maintenir un équilibre stratégique avec les grandes puissances par un dialogue constructif. Dans ce processus, le Vietnam peut servir de "passerelle", grâce à ses relations pragmatiques et flexibles avec les États-Unis et la Chine, fondées sur le bénéfice mutuel.

Le chercheur a exprimé l'espoir que d'ici 2045, le Vietnam deviendra un pays leader en matière d'intégration économique et d'innovation au sein de l'ASEAN. Il a déclaré qu'avec une main-d'œuvre jeune, un secteur technologique en pleine expansion et des politiques de transformation numérique fortes, le Vietnam a le potentiel de piloter les initiatives collectives de l'ASEAN pour une croissance durable et de contribuer à bâtir une communauté ASEAN résiliente, adaptative et inclusive, conformément à la Vision ASEAN 2045.

Le Vietnam s'est imposé comme l'une des principales économies de marché de la région, a déclaré Kavi Chongkittavorn, soulignant que si le pays maintient sa dynamique de croissance actuelle, il poursuivra non seulement sa forte croissance, mais jouera également un rôle de plus en plus important dans l'avenir de l'ASEAN.

VNA/CVN