La population soutient le projet nucléaire de Ninh Thuân

Le 15 janvier, dans le quartier de Phan Rang (province de Khanh Hoa), une délégation gouvernementale conduite par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a tenu une séance de travail avec les autorités de Khanh Hoa sur la mise en œuvre du projet de centrales nucléaires de Ninh Thuân, tout en examinant des solutions visant à lever les difficultés et obstacles liés au projet.

Faisant rapport à la délégation gouvernementale, le vice-président du Comité populaire provincial de Khanh Hoa, Trinh Minh Hoang, a précisé que, pour la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, la superficie totale des terrains à récupérer s’élevait à 449,37 ha, dont 277 ha pour la zone centrale et 132 ha pour la zone tampon.

Photo : VNA/CVN

À ce jour, la province a achevé à 100 % les travaux d’inventaire, finalisé la détermination de l’origine des terrains et procède actuellement à l’affichage public de l’origine foncière et des périodes d’utilisation des terres.

Un signal encourageant est que le projet bénéficie d’un large consensus de la population locale. À titre d’illustration, ce matin même, le projet de relogement et de réinstallation de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, d’une superficie totale d’environ 89,71 ha et doté d’un investissement de plus de 6.699 milliards de dôngs, a été officiellement lancé, suscitant un vif enthousiasme parmi les habitants, qui expriment une profonde confiance dans les orientations et le leadership du Parti pour ce projet national spécial.

Lors de la réunion, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que, pour la mise en œuvre du projet, l’Assemblée nationale et le gouvernement avaient adopté de nombreuses décisions relatives à l’indemnisation, à la libération des terrains et à la réinstallation, tout en ajustant les mécanismes et politiques afin de les adapter à la réalité et d’assurer la plus grande efficacité du projet.

Nguyên Tai Anh, vice-directeur général du Groupe Électricité du Vietnam (EVN), a indiqué que, s’agissant de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1 (dont EVN a été désigné maître d’ouvrage par le Premier ministre), le Groupe travaillait actuellement avec le partenaire russe afin de mettre en œuvre les travaux connexes.

Pour la centrale nucléaire de Ninh Thuân 2, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son souligné que le maître d’ouvrage, PetroVietnam (PVN), devait bien se préparer en cas d’arrivée d’un nouveau partenaire. Les opérations de déminage et de dépollution pyrotechnique du site devront être menées simultanément pour les centrales.

Concernant la Résolution n° 189/2025/QH15 du 19 février 2025 de l’Assemblée nationale relative à certains mécanismes et politiques spécifiques applicables à l’investissement et à la construction du projet de centrales nucléaires de Ninh Thuan., le vice-Premier ministre a demandé au Comité populaire provincial de Khanh Hoa, aux ministères, secteurs concernés et aux investisseurs de poursuivre une coordination étroite, d’avoir une position commune et de proposer les contenus nécessaires et appropriés afin de les soumettre au Comité permanent de l’Assemblée nationale pour examen, ajustement et complément.

VNA/CVN