Le Vietnam figure parmi les meilleures destinations d’études émergentes au monde

Le Vietnam figure parmi les meilleures destinations d’études à l’étranger émergentes au monde, aux côtés de pays comme l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la Pologne et la Lituanie, selon le dernier classement d’EduOpinions, plateforme d’évaluation de l’éducation reconnue mondialement.

Photo : buv.edu/CVN

Avec près de 1,3 million de visites annuelles, dont 45% proviennent d’Europe, EduOpinions est considérée comme l’une des plateformes de référence les plus fiables pour les étudiants et leurs parents explorant les options d’études à l’international.

Le classement est basé sur des avis authentiques d’étudiants recueillis entre 2024 et 2025. Tous les pays présentés affichent une note de satisfaction moyenne supérieure à 4 étoiles sur 5.

Les étudiants d’EDUopinions attribuent au Vietnam une note globale particulièrement élevée, supérieure à 4,5 sur 5, soit plus que la moyenne des établissements britanniques pour la même période (4,38 sur 5). Cette performance remarquable témoigne d’une évolution majeure dans le paysage éducatif mondial, où des destinations moins traditionnelles gagnent en notoriété.

EduOpinions souligne également la stabilité politique et économique du Vietnam, ainsi que sa position stratégique en Asie du Sud-Est, autant d’atouts qui font du pays une destination d’études à long terme prometteuse.

Les étudiants internationaux bénéficient non seulement de programmes académiques de grande qualité, mais aussi d’une expérience de vie unique, allant de sites naturels classés au patrimoine mondial à une vie urbaine dynamique et culturellement riche.

Ces observations s’inscrivent dans les grandes tendances du secteur de l’enseignement supérieur vietnamien, qui accueille actuellement environ 22.000 étudiants internationaux.

EduOpinions souligne que la réputation croissante du Vietnam est étroitement liée aux efforts déployés par les établissements d’enseignement supérieur pour offrir de véritables expériences d'apprentissage internationales.

L’inclusion du Vietnam parmi les "destinations d’études à l’étranger de nouvelle génération" témoigne de son potentiel pour devenir une destination de choix pour les étudiants du monde entier.

VNA/CVN