Éducation des minorités ethniques, levier d’un nouvel essor

Grâce aux investissements structurels et aux politiques ciblées, l’éducation en zones montagneuses connaît une mutation profonde. Ce levier stratégique forge désormais des ressources humaines qualifiées, piliers d’un développement durable pour les communautés ethniques du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’effort national se matérialise d’abord par une métamorphose visible du paysage scolaire. La priorité est donnée à l’édification d’internats et de semi-pensionnats modernes, véritables poumons éducatifs des hautes terres. Soutenu par un arsenal de mesures réglementaires sur mesure, ce déploiement ne se contente pas de bâtir des murs : il forge un socle de compétences locales. C’est ici que se joue l’avenir des minorités, entre modernisation des équipements et égalité des chances.

L’effort financier massif consenti ces dernières années a permis une montée en puissance sans précédent des infrastructures et des outils pédagogiques. Ce déploiement a dopé la croissance du réseau des écoles d’internat et de semi-pensionnat, dont l’expansion se mesure autant par l’envergure de leurs structures que par l’exigence de leur enseignement.

Le paysage éducatif national reflète désormais cette ambition : 316 établissements d’internat irriguent 31 provinces, encadrant un effectif de 115.333 élèves. Le dispositif est complété par 1.213 écoles de semi-pensionnat réparties dans 20 provinces, auxquelles s’ajoutent 2.145 établissements d’enseignement général. Ces derniers accueillent quelque 213.999 élèves sous régime de semi-pensionnat dans 26 provinces, garantissant ainsi une continuité éducative dans les zones les plus reculées.

Élan du Programme national 1719

Selon Thai Van Tài, directeur du Département de l’enseignement général (ministère de l’Éducation et de la Formation), l’impact de ce réseau est systémique. En transformant radicalement l’offre scolaire, ces structures agissent comme le moteur d’une révolution qualitative au cœur des territoires montagneux et des poches de peuplement ethniques.

L’essor fulgurant de ces structures confirme leur rôle pivot dans la scolarisation massive des jeunes du primaire et du collège. En offrant un cadre stable, ce réseau a permis de briser le cycle de l’échec : le taux d’abandon s’effondre, l’absentéisme chronique recule et la fréquentation irrégulière n’est plus une fatalité. Par extension, ces établissements parviennent à réduire drastiquement le redoublement, stabilisant ainsi les parcours éducatifs au cœur de ces localités isolées.

Pour la période 2021-2025, la pérennisation des internats et semi-pensionnats franchit une nouvelle étape sous l’égide du “Programme cible national de développement socio-économique des zones ethniques et montagneuses” (1er phase du programme 1719).

Le déploiement opérationnel du volet affiche un bilan impressionnant : le paysage scolaire s’est enrichi de plus de 5.500 salles de classe et près de 5.700 dortoirs. Pour stabiliser le corps enseignant, 1.100 logements de fonction ont été livrés, complétés par 500 réfectoires et de multiples installations annexes. Couplé à la fourniture de près d’un million d’équipements pédagogiques, cet investissement colossal transforme radicalement le quotidien des élèves. Au-delà du confort matériel, c’est un véritable élargissement de l’accès au savoir qui s’opère pour les populations les plus vulnérables du pays.

Ambition frontalière sans précédent

Photo : VNA/CVN

L’école-internat pour minorités ethniques de Thuân Châu, à Son La (Nord), incarne parfaitement cette réussite. Grâce à une enveloppe de 20,4 milliards de dôngs issue du Programme 1719, l’établissement a fait peau neuve : salles de classe modernes, dortoirs neufs et réfectoires entièrement réhabilités. Pour sa directrice, Luong Thi Chuong, ces infrastructures opérationnelles dès la rentrée 2025-2026 transforment déjà le quotidien de près de 500 pensionnaires, offrant un cadre de vie et d’études optimal.

L’élan ne s’arrête pas là. Le 18 juillet 2025, le Politburo a franchi une étape décisive avec la Conclusion N°81, actant la création d’écoles d’internat multi-niveaux dans 248 communes frontalières. Le déploiement est éclair : dès début septembre 2025, les chantiers de 100 établissements regroupant primaire et collège ont été lancés simultanément dans les zones les plus enclavées du pays.

Lors du lancement des travaux à Long Sâp, à Son La, le ministre des minorités ethniques et des Affaires religieuses, Dào Ngoc Dung, a souligné la portée humaniste de cette stratégie. Fidèle au principe de “ne laisser personne de côté”, cette initiative vise à offrir aux enfants des minorités un environnement d’excellence, garant d’un développement complet et d’une intégration réussie dans la société moderne.

Parallèlement au volet infrastructurel, le gouvernement a déployé un arsenal de politiques spécifiques pour accompagner directement les élèves issus des minorités. Cet engagement s’est structuré autour de textes fondamentaux, à l’image du Décret N°116/2016, ciblant les zones socio-économiques les plus vulnérables, ou encore des circulaires de 2023 redéfinissant le statut et le fonctionnement des internats et semi-pensionnats.

L’année 2025 marque cependant un tournant décisif. Le Décret N°66/2025, promulgué le 12 mars, est désormais salué comme une avancée majeure. Ce texte élargit la protection sociale aux jeunes écoliers des zones montagneuses, côtières et insulaires, ainsi qu’aux stagiaires des établissements spécialisés.

Concrètement, ce dispositif garantit une prise en charge globale : aide en riz, frais de subsistance, mais aussi soutiens financiers pour les besoins essentiels comme l’eau, l’électricité, les soins médicaux et le matériel de sport. Au-delà de l’assistance matérielle, ces mesures agissent comme un puissant catalyseur de motivation. En sécurisant le parcours scolaire des élèves, l’État s’assure de l’élévation du niveau d’instruction général et pose les jalons d’une nouvelle génération de ressources humaines hautement qualifiées pour ces régions stratégiques.

Moteur pour l’assiduité scolaire

Sur le terrain, ces mesures transforment concrètement les destins. Đinh Ngoc Linh, directeur de l’école de semi-pensionnat de Bum To, province de Lai Châu, témoigne de cette réalité : “Nos élèves, tous issus de l’ethnie La Hu, vivent, pour la plupart, dans une grande précarité. Les aides prévues par le Décret N°66 constituent un levier déterminant. Elles sécurisent leur retour sur les bancs de l’école et stabilisent durablement leur scolarité”.

Pour parachever cet accompagnement, l’État mise également sur la reconnaissance du mérite. Depuis 2013, le ministère des Affaires ethniques et religieuses, de concert avec le ministère de l’Éducation et de la Formation et les organisations de jeunesse, organise une cérémonie annuelle de distinction. Cet événement honore les élèves, étudiants et jeunes actifs issus des minorités ethniques dont les parcours sont jugés exemplaires.

Au-delà de la récompense, cette célébration vise à insuffler le goût de l’effort et à susciter des vocations d’ascension sociale. En valorisant ces réussites, le pays forge, étape par étape, un vivier de compétences locales capable de porter l’avenir des régions montagneuses et des communautés ethniques.

Huong Linh/CVN