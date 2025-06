Pays-Bas : préconiser de limiter l'usage des smartphones et des réseaux sociaux pour les enfants



>> Pour Meta, les lunettes connectées sont le futur des smartphones

>> Entrée en vigueur des règles européennes sur les chargeurs universels

>> Le Japon ordonne à Google de cesser la violation présumée des règles de concurrence

Photo : Getty Images/CVN

Le gouvernement néerlandais prévoit d'émettre de nouvelles directives pour décourager l'usage des réseaux sociaux chez les enfants âgés de moins de 15 ans et recommander de ne pas donner de smartphones aux enfants avant la dernière année d'école primaire, selon les médias néerlandais RTL et NOS.

Ces recommandations s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle politique intitulée "Un usage sain des écrans" qui sera présentée mardi. Bien qu'elles ne soient pas juridiquement contraignantes, ces limites d'âge proposées feront office de préconisation officielle.

Cette initiative a été proposée en raison de l'inquiétude croissante des parents, scientifiques et législateurs vis-à-vis de l'exposition des enfants aux smartphones et aux réseaux sociaux. Plus de 1.400 médecins, scientifiques et experts ont récemment signé une lettre ouverte appelant à ne pas laisser les enfants avoir leur propre smartphone avant l'âge de 14 ans ou accéder aux réseaux sociaux avant 16 ans, évoquant de graves risques pour la santé.

Selon RTL et NOS, le ministre de la Jeunesse, de la Prévention et des Sports, Vincent Karremans, proposera des lignes directrices officielles pour établir l'âge minimum d'utilisation des réseaux sociaux à 15 ans et recommander que les smartphones ne soient pas donnés aux enfants âgés de moins de 11 ou 12 ans.

Xinhua/VNA/CVN