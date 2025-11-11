Le Vietnam attire une nouvelle vague d’investissement dans les centres de données IA

Une forte vague d’investissements dans les centres de données appliquant l’intelligence artificielle (Data Center AI) déferle sur le Vietnam. De grands groupes, vietnamiens et étrangers, annoncent simultanément des projets d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, positionnant le pays comme un acteur émergent de l'infrastructure d'IA régionale.

Photo : VNA/CVN

Une course à l'investissement dans les centres de données IA

Récemment, la société société Kinh Bac City Development Holding Corp (KBC) a signé un accord avec Accelerator Infrastructure (AIC) et VietinBank pour construire un centre de données à Tân Phu Trung (Hô Chi Minh-Ville). Ce projet, d’un montant d’environ deux milliards de dollars et couvrant une superficie de dix hectares, disposera d’une capacité prévue de 200 MW IT Load et pourra supporter environ 100.000 GPU.

Auparavant, un consortium comprenant G42 (Émirats arabes unis), Microsoft (États-Unis), FPT, VinaCapital et Viêt Thiên avait proposé d’investir environ deux milliards de dollars dans un centre de données hyperscale à Hô Chi Minh-Ville. Ce projet ambitionne de devenir une "usine d'IA" pour fournir des solutions IA et l’infrastructures cloud moderne en Asie et dans le monde.

Viettel est également en tête de cette course avec deux projets. En avril 2025, le groupe a lancé la construction d'un centre de données à Tân Phú Trung d'une capacité de 140 MW, figurant parmi les dix premiers en Asie du Sud-Est, avec une mise en service progressive dès le premier trimestre 2026. En août 2025, Viettel a inauguré le centre de données An Khánh ( d’une valeur de 17.500 milliards de dôngs), intégrant l'IA développée par le groupe.

D'autres acteurs majeurs participent activement. CMC investit dans une série de centres de données aux normes internationales à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, dont un projet hyperscale de 250 millions de dollars et d’une capacité évoluant de 30 MW à 150 MW d'ici 2030. Le groupe VNG, en coopération avec ST Telemedia Global Data Centres, est également en train de construire deux centres de données IA à Hô Chi Minh-Ville, prévus pour être opérationnels en 2026.

Des perspectives de croissance élevées

Selon un rapport de Deloitte, le marché vietnamien de l'IA pourrait atteindre 65 milliards de dollars d'ici 2035, dont 25 milliards de dollars proviendraient de l'infrastructure Data Center IA. Le Vietnam Cloud Computing and Data Center Club (VNCDC) indique que le marché national du cloud computing pourrait atteindre 1,24 milliard de dollars en 2025 et environ 2,5 milliards de dollars en 2029. La capacité totale des centres de données devrait, quant à elle, passer de 525 MW en 2025 à près de 1.000 MW en 2030.

Le Vietnam bénéficie d'avantages compétitifs. Vladimir Kangin, PDG d'IPTP Networks, qui investit 200 millions dollars dans un projet à Dà Nang, souligne le faible coût de construction des centres de données par mégawatt et des marges bénéficiaires juste après Singapour. Dang Tung Son, vice-président de CMC, précise que le coût d'investissement et d'exploitation au Vietnam, à environ 6 à 7 millions dollars/MW, représente la moitié de celui de Singapour. Le prix de l'électricité industrielle est également trois fois inférieur.

Cependant, des défis subsistent, tels que l'assurance d'une alimentation électrique stable, la simplification des procédures d'approbation et le développement des ressources humaines qualifiées. Dông Mai Lâm, directeur général de Schneider Electric Vietnam et Cambodge, affirme que l'IA exige une transformation dans la conception et l'exploitation des centres de données, notamment pour les systèmes de refroidissement et la gestion de la consommation d'énergie, qui pourrait représenter 15 à 20% de la consommation totale des centres de données d'ici 2028.

Pour saisir pleinement cette opportunité, le Vietnam doit s'engager dans une révolution de la conception, de la construction et de l'exploitation de ses centres de données, a-t-il ajouté.

VNA/CVN