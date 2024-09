La visite officielle du président du Guinée-Bissau au Vietnam revêt des significations importantes

L'ambassadrice du Vietnam au Maroc et en Guinée-Bissau, Lê Kim Quy, a souligné les significations importantes de la visite officielle du président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, et de son épouse, au Vietnam du 5 au 8 septembre.

Cette visite est intervenue sur l'invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm, et de son épouse.

L'ambassadrice Lê Kim Quy a expliqué que l'accueil du président de Guinée-Bissau s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique étrangère définie lors du XIIIe Congrès national du Parti sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération et le développement, ainsi que la multilatéralisation, la diversification et l'intégration internationale globale et étendue. En outre, cette visite contribue à la mise en œuvre du projet visant à développer les relations entre le Vietnam et les pays du Moyen-Orient et d'Afrique pour la période 2016-2025.

La visite du président Umaro Sissoco Embaló marque la reprise des échanges de délégations de haut niveau après trois décennies. Elle constitue la première visite au niveau de chef d'État entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1973.

Selon la diplomate vietnamienne, cette visite ouvre une nouvelle période prometteuse dans les relations de coopération multiformes entre le Vietnam et la Guinée-Bissau, pour les intérêts des deux nations et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régional et mondial.

Sur le plan régional, l'accueil de dirigeants africains, dont le président de Guinée-Bissau, par le secrétaire général et président Tô Lâm dès le début de son mandat, témoigne de la haute estime et de l'attachement du Vietnam envers ses partenaires traditionnels africains. Les liens entre le Vietnam et les nations africaines se sont constamment renforcées au fil des années, devenant un modèle exemplaire de coopération Sud-Sud.

L'ambassadrice Lê Kim Quy a rappelé l'histoire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Guinée-Bissau, officiellement établies le 30 septembre 1973, une semaine après la déclaration d'indépendance de la Guinée-Bissau. Au cours des cinq dernières décennies, les deux pays ont maintenu des relations politiques cordiales, avec les échanges de délégations, y compris à haut niveau, depuis la fin des années 1970.

La Guinée-Bissau a activement soutenu le Vietnam lors des forums multilatéraux. Récemment, en juillet, la Guinée-Bissau était l'un des deux pays africains ayant envoyé une délégation pour rendre hommage au défunt secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Sur le plan économique, le commerce bilatéral connaît une croissance significative, passant de 56,1 millions d'USD en 2020 à près de 170 millions d'USD en 2023, malgré son ampleur encore modeste. La Guinée-Bissau est l'un des cinq principaux fournisseurs africains de noix de cajou brute pour le Vietnam, ce dernier représentant le troisième marché d'exportation pour la Guinée-Bissau.

Néanmoins, la coopération bilatérale n'est pas à la hauteur des besoins et du potentiel de chaque partie. Lors de sa visite au Vietnam en juillet dernier, la secrétaire d'État à la coopération internationale de Guinée-Bissau, Nancy Raisa Cardoso, a souligné que son pays considérait le Vietnam comme partenaire de coopération prioritaire dans sa politique étrangère, exprimant la volonté d'approfondir une coopération substantielle et efficace dans divers domaines.

Cette visite marque la première venue du président Umaro Sissoco Embaló au Vietnam depuis sa prise de fonction en février 2020, s'inscrivant dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations en 2023. Elle est non seulement l'occasion de réexaminer le parcours historique, mais également devrait créer un nouveau tournant dans la coopération multiforme entre le Vietnam et la Guinée-Bissau.

Pour stimuler la coopération bilatérale, l'ambassadrice Lê Kim Quy a souligné l'importance de consolider et de renforcer les bonnes relations politiques, créant ainsi une base solide et une motivation pour l'élargissement de la coopération dans divers secteurs, notamment l'économie. Dans cette optique, elle a suggéré que les deux parties intensifient les échanges et les contacts entre délégations à tous les niveaux, afin d'approfondir la compréhension mutuelle et d'identifier des opportunités de coopération dans les domaines avantageux de chacun.

Elle a proposé aux deux nations de renforcer leur rôle de passerelle, en se soutenant le renforcement de la coopération au niveau régional, notamment au sein d'organisations telles que l'Union africaine, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'ASEAN.

Concernant les échanges commerciaux, outre les produits phares tels que les noix de cajou, elle a suggéré que les deux parties créent des conditions favorables à l'accès au marché et diversifient leur gamme de produits d'échange, notamment les produits agricoles, les textiles et les machines agricoles.

Les deux parties devraient renforcer le cadre juridique de leur coopération en favorisant les négociations et la signature d'accords importants dans les domaines du commerce, de l'agriculture, de la promotion et de la protection des investissements ainsi que de la prévention de la double imposition.

Enfin, l'ambassadrice Lê Kim Quy a exhorté les ministères des Affaires étrangères des deux pays à continuer de jouer un rôle actif en tant que pionniers, passerelles, conseillers, coordinateurs et partenaires, afin de soutenir les ministères, les secteurs, les entreprises et les localités des deux pays dans la mise en œuvre effective de leur coopération.

