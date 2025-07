Le voyage du législateur suprême en Suisse pousse la diplomatie parlementaire

Photo : VNA/CVN

La conférence contribuerait à façonner les politiques stratégiques et la coopération parlementaire mondiale pour relever les défis dans le contexte d’incertitudes mondiales actuelles, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information en Suisse l’ambassadeur Mai Phan Dung, représentant permanent du Vietnam auprès de l’ONU, de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève.

Le diplomate a affirmé que la participation du législateur suprême offre au Vietnam une occasion précieuse de poursuivre sa contribution active et responsable au programme de l’Union interparlementaire (UIP) et de contribuer à faire progresser la coopération UIP - ONU.

Ce voyage témoigne de l’engagement du Vietnam en faveur du multilatéralisme, en particulier dans un contexte où l’ONU et d’autres mécanismes multilatéraux sont confrontés à des défis croissants, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il reflète également le sens des responsabilités du corps législatif vietnamien, qui s’associe aux efforts collectifs pour répondre aux enjeux mondiaux.

C’est l’occasion pour le Vietnam de réaffirmer sa politique étrangère axée sur l’indépendance, l’autonomie, le multilatéralisme, la diversification de ses relations et une intégration internationale profonde, a souligné l’ambassadeur Mai Phan Dung.

Il a souligné que la présence et le discours du président Trân Thanh Mân lors du débat général de la conférence soulignaient la notoriété croissante de l’Assemblée nationale du Vietnam sur la scène internationale, son engagement à relever les défis mondiaux et son message d’un Vietnam dynamique et proactif, engagé dans l’intégration et la coopération pour la paix, la justice et une prospérité partagée.

Photo : Nguyên Van Tuân/VNA/CVN

Selon le diplomate, ce voyage de travail contribuera à renforcer les liens de coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et les parlements des pays membres de l’UIP, tout en faisant progresser le partenariat global entre le Vietnam et la Suisse. Il offre également au Vietnam l’occasion d’apprendre des autres pays en matière d’élaboration des lois et de contrôle des politiques nationales. Le Vietnam peut également partager son expérience en matière de développement, notamment dans la construction d’un État de droit socialiste et la mise en œuvre des objectifs de développement durable, obtenant ainsi le soutien international pour ses priorités de développement et d’intégration.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a souligné l’importance du thème de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement, "Le monde dans la tourmente : coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous", affirmant que cela souligne le rôle des parlements des pays dans la promotion du multilatéralisme, du dialogue et de la coopération pour bâtir un monde pacifique, juste et prospère pour tous – une aspiration et un engagement constants du Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam prononcera un discours lors de la séance plénière, soulignant les contributions du Vietnam à la promotion de la paix, du développement durable et de la coopération multilatérale. La délégation vietnamienne participera à des discussions thématiques axées sur la participation des femmes et des jeunes au sein des parlements, ainsi que sur le renforcement de la coopération internationale pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030. Elle contribuera également à la déclaration commune de la conférence, affirmant les positions du Vietnam sur les principaux enjeux internationaux.

En marge de l’événement, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam tiendra des réunions bilatérales afin de renforcer les liens parlementaires avec des partenaires stratégiques, des homologues clés et des amis traditionnels.

Concernant le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam dans la promotion de l’amitié et de la coopération, et le renforcement de la position internationale du Vietnam, l’ambassadeur Mai Phan Dung a affirmé que la diplomatie parlementaire est un pilier essentiel de la politique étrangère du Vietnam, aux côtés de la diplomatie du Parti et de l’État, contribuant à élargir son réseau de partenaires et à obtenir le soutien international pour le développement du pays.

VNA/CVN