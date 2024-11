Le voyage d'affaires du Premier ministre en Chine revêt des significations importantes

Photo : VNA/CVN

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh est une activité concrète pour mettre en œuvre de manière globale et efficace la politique étrangère d'indépendance, d'autonomie, de paix, de multilatéralisation, de diversification, et d'intégration internationale active et élever le niveau des relations étrangères multilatérales, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

La participation du Premier ministre affirme le respect du Vietnam pour les mécanismes de coopération sous-régionale, dont la coopération de la GMS. Les initiatives du Vietnam lors de ce sommet contribueront à promouvoir le contenu et les piliers de coopération du mécanisme de la GMS, ainsi que le rôle du Vietnam en tant que membre fondateur de la GMS, contribuant efficacement à la mise en œuvre des objectifs et de la vision communs de cette sous-région. La participation vietnamienne favorisera les relations entre les localités vietnamiennes et celles des pays voisins.

Lors de sa tournée, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura d'importantes activités dans la province du Yunnan et dans la ville de Chongqing. Cela démontre la poursuite de la tradition d'échanges de haut niveau entre les deux Partis et les deux pays ainsi que la haute estime du Parti, de l'État et du gouvernement du Vietnam pour les relations entre les deux pays, en particulier dans la promotion de la mise en œuvre de la conscience commune de haut niveau et des accords signés, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays et s'orientant vers la célébration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et "l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine" en 2025.

Lors de ce sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays du GMS devraient approuver la Déclaration commune et la Stratégie d'innovation pour le développement de la GMS en 2030, reconnaître six documents sur l'investissement, l'environnement et le changement climatique, la numérisation, l'égalité des sexes, la santé, le cadre de numérisation de documents commerciaux.

Nouvel élan pour la coopération sous-régionale

Les résultats de ce sommet contribueront à créer un nouvel élan pour la coopération sous-régionale et de la GMS en particulier.

Les efforts et la détermination visant à promouvoir la coopération et le développement et à unir nos forces pour relever les défis communs renforceront la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et ses voisins, ainsi que le rôle stratégique de la GMS dans le processus d'intégration régionale, a affirmé le diplomate.

En outre, les orientations de coopération de la GMS qui sera approuvées lors de ce sommet contribueront à soutenir efficacement le processus de construction de la communauté de l'ASEAN, en façonnant la structure régionale dont l'ASEAN joue un rôle central.

Au niveau bilatéral, grâce à cette visite, les deux parties devraient obtenir des résultats concrets et substantiels. Premièrement, la visite introduira des mesures visant à mettre en œuvre de manière efficace la perception commun conclu entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, promouvra la compréhension et élargira les mécanismes de coordination de travail entre la province du Yunnan, la ville de Chongqing et les localités vietnamiennes pour exploiter les potentiels et les atouts de chaque partie, créant ainsi une nouvelle dynamique de croissance pour la coopération entre les deux pays.

Deuxièmement, la visite contribuera à identifier des axes et des mesures spécifiques pour promouvoir la coopération entre les deux parties dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, des infrastructures, de la culture et de l'éducation, du tourisme, des échanges entre les peuples, etc.

Troisièmement, elle constituera une étape importante permettant aux deux parties de renforcer la sensibilisation sur l'amitié traditionnelle et les perspectives de bonne coopération entre les deux pays, contribuant ainsi à consolider une base sociale solide pour le partenariat de coopération stratégique global et de communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Au cours de ce voyage d'affaires en Chine, le dirigeant Pham Minh Chinh aura d'importantes activités dans la province du Yunnan et la ville de Chongqing.

Coopération entre Chongqing et les localités vietnamiennes

La province du Yunnan est limitrophe de provinces du Nord-Ouest du Vietnam. Ces dernières années, les relations d'échange et de coopération entre le Yunnan et les localités vietnamiennes ont été fortement encouragées, notamment dans le domaine économique. Au cours des huit premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires bilatéral entre le Yunnan et les localités vietnamiennes a atteint 2,09 milliards d'USD, soit une augmentation de 30,31% sur la même période.

La ville de Chongqing est un important centre de développement économique de l’Ouest de la Chine. Depuis 2019, le Vietnam est continuellement le plus grand partenaire commercial de cette ville au sein de l'ASEAN. Entre janvier et juillet de 2024, le commerce entre des localités vietnamienne et la ville chinoise a atteint 3,03 milliards d'USD. En ce qui concerne les investissements, fin juillet 2024, le Vietnam avait cinq projets dans cette ville chinoise avec un capital total de 8,1 millions d'USD tandis que la ville de Chongqing en comptait 22 au Vietnam avec un capital de 296 millions d'USD.

Les deux parties ont encore beaucoup de potentiel pour promouvoir une coopération approfondie et substantielle, comme la promotion de la tradition d'amitié et le renforcement des relations d'échange et de coopération entre les localités vietnamiennes et la ville de Chongqing ; le renforcement de la connexion des infrastructures stratégiques, l’exploitation efficace de la route ferroviaire internationale de Chongqing vers les pays européens pour faciliter l'exportation de marchandises vietnamiennes ; l’augmentation de la valeur du commerce bilatéral ; le renforcement de l'attrait des investissements dans la production industrielle de haute technologie d'entreprises réputées de la ville de Chongqing vers le Vietnam, en particulier dans la transition verte et de la transformation numérique ; la promotion des échanges entre les peuples, l’exploitation du potentiel de coopération touristique entre les deux parties et des études pour ouvrir davantage de liaisons aériennes entre Chongqing et les localités vietnamiennes, a conclu l’ambassadeur Pham Sao Mai.

