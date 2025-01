Le virage numérique : un tournant décisif pour le Vietnam

>> Résolution 57 : science et technologie pour le développement et la défense nationale

>> Des solutions révolutionnaires pour le développement des sciences et des technologies

>> La détermination du Vietnam à développer les sciences et les technologies est appréciée

Trois ans après l’approbation par le gouvernement du “Programme national de transformation numérique jusqu’en 2025, avec une vision à l’horizon 2030”, le pays a réalisé des avancées significatives. La prise de conscience de l’importance de la transition numérique s’est accrue, tant au sein des institutions publiques que parmi les entreprises et la population.

Photo : VNA/CVN

Dans le secteur de la production, les technologies numériques émergent comme des outils essentiels et jouent un rôle déterminant. Des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), le big data, l’Internet des objets (IoT), la blockchain et l’automatisation sont de plus en plus répandues. Elles transforment les modes de fonctionnement et de gestion des entreprises, contribuent à la création de modèles commerciaux numériques, et stimulent le commerce électronique. Elles offrent également des plateformes facilitant les paiements en ligne.

Levier stratégique essentiel

Selon les prévisions, d’ici 2030, le secteur numérique pourrait contribuer à hauteur de 30% au PIB national. Le pays ambitionne alors de devenir une économie numérique stable et prospère, en se démarquant dans l’expérimentation de nouvelles technologies et modèles. Il prévoit d’innover profondément dans la gestion gouvernementale, la gestion des entreprises, ainsi que dans les modes de vie et de travail des citoyens, tout en développant un environnement numérique sûr, humain et inclusif.

Le Vietnam a déjà obtenu des résultats notables en matière de croissance numérique. Il figure parmi les dix marchés enregistrant la croissance la plus rapide du commerce électronique dans le monde. Le pays se classe également 74e sur 193 dans l’indice de développement du gouvernement électronique et 44e sur 133 dans l’indice mondial de l’innovation en 2024.

Pour la prochaine phase de développement, le Vietnam met en avant des priorités claires : perfectionner les cadres institutionnels avec des mécanismes dédiés à la transformation numérique, renforcer les infrastructures numériques, développer des ressources humaines hautement qualifiées, promouvoir l’utilisation des plateformes numériques par les citoyens et les entreprises, et établir une culture numérique saine tout en préservant les valeurs culturelles traditionnelles.

La transformation digitale, l’économie numérique, les plateformes numériques et l’innovation ne sont plus de simples concepts émergents, mais constituent désormais une tendance majeure, un objectif incontournable et une mission clé pour de nombreux pays, y compris le Vietnam.

Au début du XXIe siècle, le Vietnam a enregistré des progrès remarquables en matière de développement socio-économique. Le taux de croissance moyen du PIB pour la période 2021-2025 est estimé entre 5,7% et 5,9% par an, plaçant le pays parmi les économies à la croissance la plus rapide du monde. L’environnement macroéconomique demeure stable, l’inflation est maîtrisée et les politiques économiques sont appliquées de manière flexible et efficace. La réputation et le prestige du pays sur la scène internationale continuent de croître, portés par une croissance économique soutenue et une amélioration notable du niveau de vie.

Photo : VNA/CVN

D’ici 2025, la population active devrait atteindre 53,2 millions de personnes, avec une transformation positive de sa structure. La part des travailleurs dans l’agriculture diminuera considérablement pour se situer à 25,8%, tandis que la qualité des ressources humaines continuera de s’améliorer, 70% de la main-d’œuvre bénéficiant d’une formation. L’accent sera mis sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées capables de répondre aux exigences de la quatrième révolution industrielle dans des secteurs clés comme les semi-conducteurs, l’IA et les technologies de l’information. L’objectif est de former un contingent de travailleurs dotés de compétences numériques avancées.

Mode de production digitale

La transformation numérique dépasse la simple adoption de la technologie dans les activités socio-économiques. Elle vise à établir un nouveau mode de production avancé et moderne, qualifié de “mode de production numérique”, où l’interaction harmonieuse entre l’homme et l’IA joue un rôle central. Les données deviennent une ressource et un moyen de production crucial, tandis que les relations de production subissent des changements profonds, notamment en ce qui concerne la propriété et la distribution des moyens de production numériques.

Ces évolutions dans les relations de production auront des impacts significatifs sur la superstructure, ouvrant la voie à un nouveau mode de gouvernance sociale, de nouveaux outils pour la gestion de l’État, et des interactions fondamentalement repensées entre l’État et les citoyens, ainsi qu’entre les classes sociales.

Le processus de transformation numérique doit être mené de manière globale et harmonieuse, en prenant en compte la relation dialectique entre l’infrastructure et la superstructure. Cela permettra de construire une économie de marché à orientation socialiste, de valoriser pleinement la puissance des forces productives modernes et de préserver le caractère intrinsèque du régime socialiste, conformément aux conditions spécifiques du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Thê Linh/CVN