Approbation du projet de développement du marché du carbone au Vietnam

Le Premier ministre a publié la décision N°232 pour approuver un projet de création et de développement du marché du carbone au Vietnam.

L'objectif principal du projet est de créer un marché du carbone au Vietnam pour aider à atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) fixés dans les contributions déterminées au niveau national (NDC), tout en minimisant les coûts pour les entreprises et la société.

L'initiative vise à créer de nouveaux flux financiers pour les efforts de réduction des GES, à soutenir la transition vers les technologies vertes et à améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes sur les marchés nationaux et internationaux.

Le projet vise également à accélérer le développement d'une économie à faibles émissions de carbone et à lutter contre le changement climatique, en vue d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

D'ici juin 2025, le projet vise à achever le cadre juridique pour l'échange de quotas d'émission de GES et de crédits carbone, notamment le développement de mécanismes d'échange et de compensation de crédits carbone, et à établir l'infrastructure nécessaire aux opérations du marché du carbone.

En outre, le projet vise à renforcer la capacité de gestion des agences gouvernementales concernées et à sensibiliser les entreprises, les organisations et les particuliers au marché du carbone.

Le projet introduit deux principaux produits de base du marché : les quotas d'émission de gaz à effet de serre et les crédits carbone certifiés, qui seront négociables.

Il présente également une feuille de route détaillée pour le marché du carbone, avec une phase pilote allant de 2025 à 2028 et le lancement officiel du marché à l'échelle nationale en 2029.

Dans le cadre de ce projet, les tâches principales comprennent le développement des produits de base du marché du carbone, l'enregistrement des participants, la création d'un registre national et d'une plateforme d'échange de carbone, l'organisation des opérations du marché et l'amélioration de la sensibilisation et du renforcement des capacités.

