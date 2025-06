Le village de Cuu, là où le temps s’imprime sur les anciennes villas occidentales

>> Hanoï : Cuu, un village de caractère à préserver

Photo : VNA/CVN

Blotti au bord de la rivière Nhuê, Cuu était autrefois un village très pauvre, dont les habitants vivaient principalement de l’agriculture. Vers les années 1920, un grand incendie ravagea deux tiers des habitations, alors majoritairement construites en bambou. Déjà frappés par les mauvaises récoltes, les villageois durent affronter des conditions de vie encore plus difficiles.

Photo : VNA/CVN

Nombre d’entre eux furent contraints de quitter leur terre natale pour chercher du travail, notamment à Hanoï. Plusieurs se tournèrent vers la couture et, grâce à leur habileté, parvinrent à se forger une clientèle fidèle. Certains ouvrirent même des boutiques et gagnèrent en notoriété, allant jusqu’à habiller colons français et membres de la bourgeoisie hanoïenne. Quelques-uns poursuivirent leur aventure jusqu’à Sài Gon, y ouvrant de nouveaux ateliers.

Photo : VNA/CVN

Fort de leur réussite, beaucoup de ces villageois revinrent à Cuu pour y construire de nouvelles demeures. Ces maisons, fruits d’un subtil mélange entre architecture traditionnelle vietnamienne et influences occidentales, conférèrent au village un charme unique, le transformant en un lieu considéré, à l’époque, comme un village occidental luxueux.

Photo : VNA/CVN

Le nombre de couturiers originaires de Cuu s'établissant en ville ne cessa de croître. Leur talent était reconnu et apprécié tant par les Français que par la haute société hanoïenne. Année après année, l’art de la confection permit à de nombreuses familles de sortir de la pauvreté, valant au village le surnom de "village des riches".

Efforts pour préserver la beauté du village

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, la moitié des 49 anciennes villas est fermée. Ces maisons, souvent oubliées, se tiennent discrètement au milieu d’un paysage désormais dominé par des constructions modernes. Leurs toitures couvertes de mousse, leurs murs lézardés témoignent d’un passé glorieux qui s’efface peu à peu, dans l’indifférence.

Photo : VNA/CVN

Selon un représentant du Comité populaire de Van Tu, la commune a, à plusieurs reprises, adressé des recommandations aux autorités supérieures au sujet de la dégradation de ces villas, considérées comme un patrimoine culturel précieux.

Le Service de la culture et des sports de Hanoï s’est déjà rendu sur place pour évaluer l’état de ces habitations. Le district de Phu Xuyên ambitionne de les préserver et de faire du village de Cuu une destination touristique. Toutefois, en l’absence de soutien financier, les habitants peinent à entretenir et restaurer ces demeures.

Vân Anh/CVN