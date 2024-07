Le Vietnam vise une couverture complète du haut débit mobile sur les autoroutes et les zones industrielles d'ici 2025

D'ici 2025, le Vietnam vise à atteindre une couverture à haut débit mobile à 100% sur toutes les autoroutes, voies rapides et chemins de fer nationaux dans le cadre d'un plan visant à améliorer la qualité du réseau de télécommunications mobiles du Vietnam d'ici 2025, qui a été approuvé par le ministère de l’Information et des Communications.

>> MobiFone détient officiellement les droits d'utilisation de fréquences du réseau 5G

>> En 2025, toutes les provinces et les grandes villes devraient disposer de services 5G

Photo : CTV/CVN

En mettant l’accent sur le déploiement efficace des services 5G, le plan vise à améliorer l’expérience utilisateur pour les particuliers et les entreprises, contribuant ainsi à la croissance de l’économie numérique, de la société numérique et du gouvernement électronique.

Selon l'Autorité vietnamienne des télécommunications, le projet de plan a été envoyé aux agences compétentes du ministère de l’Information et des Communications, au Département de l'information et des communications des villes et provinces et aux principales entreprises de télécommunications telles que Viettel, le Groupe vietnamien des postes et télécommunications (VNPT) et MobiFone.

Le plan vise également à fournir une couverture mobile à haut débit à tous les villages et hameaux éloignés actuellement sans service, garantissant une couverture interrompue le long des principaux axes de transport.

Dans le cadre de ce plan, les services technologiques 2G seront supprimés dans toutes les régions, à l'exception des îles Truong Sa (Spratly) et Hoàng Sa (Paracel) et des plates-formes pétrolières offshore.

Parallèlement, d’ici 2025, toutes les provinces et villes devraient bénéficier d’une couverture 5G, ainsi que les zones de haute technologie, les centres de recherche et d’innovation, les parcs industriels, les aéroports et les ports maritimes.

La vitesse de téléchargement moyenne des services Internet 5G devrait atteindre un minimum de 100 Mbps.

L'Autorité vietnamienne des télécommunications a été chargée de coordonner avec les agences compétentes la mise en œuvre du plan et d'élaborer des politiques visant à éliminer les obstacles auxquels les entreprises de télécommunications sont confrontées pour améliorer la qualité du réseau.

VNA/CVN