Cultiver continuellement le partenariat global Vietnam-Mongolie

Le Vietnam et la Mongolie ont établi des relations diplomatiques le 17 novembre 1954, deux pays entretenant une amitié traditionnelle de longue date. Au cours des 70 dernières années, les liens bilatéraux n'ont cessé de se renforcer et de se développer.

>> Messages de félicitations adressés au nouveau président Luong Cuong

>> Célébration des 70 ans des relations diplomatiques Vietnam - Mongolie

Les hauts dirigeants des deux pays ont effectué des visites de travail régulières, dont celles en Mongolie du président du Vietnam en 2000 et 2008 et les visites au Vietnam du président de la Mongolie en 1994, 2005, 2013 et 2023 qui ont contribué à renforcer la confiance politique et à cultiver le développement des relations bilatérales.

Les deux pays maintiennent le mécanisme de consultation politique au niveau vice-ministériel des Affaires étrangères (créé en 2002), le mécanisme du Comité intergouvernemental Vietnam - Mongolie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique (créé en 1979, restauré en 1996 et élevé au niveau ministériel en 2012).

Photo : VNA/CVN

Les deux pays continuent de coopérer étroitement, se soutiennent régulièrement, notamment dans le cadre des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), du Forum de coopération Asie-Europe (ASEM), du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), du Forum régional de l'ASEAN (ARF)...

L'année 2024 marque une étape importante dans les relations entre les deux pays, avec une visite d'État en Mongolie du secrétaire général du Parti et président To Lam (aujourd'hui secrétaire général To Lam) les 30 septembre et 1er octobre 2024.

Lors de cette visite, les hauts dirigeants des deux pays ont convenu que le développement et l'approfondissement des relations entre le Vietnam et la Mongolie étaient conformes aux intérêts communs des deux peuples. Ils ont aussi convenu d'élever les relations entre les deux pays au niveau d'un partenariat global et de continuer à promouvoir la coopération. Elles se sont accordées pour élargir la coopération en matière de défense, de sécurité et d'application de la loi ; élargir la coopération économique, commerciale et d'investissement ; promouvoir la coopération pratique dans les domaines de l'agriculture, de la science, des transports, de la culture, des sports, du tourisme, de l'éducation, du travail, de l'environnement et de la protection sociale. Sept documents de coopération entre les ministères, branches et localités des deux pays ont été signés lors de cette visite.

La coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays est fortement encouragée. Le chiffre d'affaires du commerce bilatéral est passé de 41,4 millions de dollars en 2017 à 132 millions de dollars en 2023. Au cours des sept premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral a atteint 65,5 millions de dollars. Les deux pays visent à le porter prochainement à 200 millions de dollars.

Le Vietnam exporte des produits agricoles, alimentaires et notamment pharmaceutiques vers la Mongolie comme des médicaments de Mekopharm, Bidipharm, Hau Giang, du tabac de Saigon, du café G7, du “pho” séché, de la bière de Saigon... en échange des tapis en laine de mouton, produits en poils de chèvre fins, produits en cuir et gants en cuir...

Selon les experts, le Vietnam et la Mongolie peuvent concentrer leur coopération dans des domaines forts tels que l'exploitation minière, la sidérurgie, l'importation et l'exportation de produits agricoles, d'aliments transformés et de produits d'élevage. L'agriculture constitue également un domaine potentiel de coopération bilatérale. Les deux pays peuvent coopérer et échanger des technologies, des expériences et des produits agricoles.

Les deux pays maintiennent régulièrement le mécanisme du Comité intergouvernemental Vietnam-Mongolie et tiennent 18 réunions depuis 1979. Les deux parties ont signé des accords et des protocoles d'accord pour créer un cadre juridique pour les activités de coopération, dont les protocoles d'accord sur la coopération dans le domaine agricole en 2022 et sur la coopération dans le commerce durable du riz en 2023, l'accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, officiels et ordinaires.

La coopération culturelle, touristique, l'éducation et les échanges entre les deux peuples se développent de plus en plus. Selon l'Accord de coopération éducative pour la période 2011-2016, le Vietnam reçoit chaque année 15 étudiants mongols et la Mongolie forme 5 étudiants vietnamiens. À partir de 2018, les deux parties augmentent davantage de 5 étudiants et élèvent le niveau des bourses d'études par rapport à l'accord.

Les deux pays coopèrent également dans des activités d'échanges culturels et artistiques pour renforcer la compréhension mutuelle. En 2009, la Mongolie a installé une statue du Président Hô Chi Minh et ouvert le centre culturel Hô Chi Minh au lycée n°14 portant le nom du Président Hô Chi Minh, dans la capitale Oulan-bator.

Les deux parties organisent également régulièrement la Semaine ou la Journée culturelle et l’envoi des troupes artistiques dans chaque pays pour des spectacles.

Les activités d'échange et de coopération décentralisée se développent constamment. Les associations d'amitié Vietnam-Mongolie et Mongolie-Vietnam mènent des activités très actives.

Au cours des 70 dernières années, l’amitié entre le Vietnam et la Mongolie ne cesse de se développer. Les dirigeants des deux pays ont constamment affirmé leur respect et leur désir de continuer à promouvoir les relations dans de nombreux domaines, conformément aux capacités et aux besoins des deux parties. Il s'agit d'une base d'amitié importante permettant au Vietnam et à la Mongolie de continuer à promouvoir le développement des relations bilatérales dans les temps à venir.

VNA/CVN