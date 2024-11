Le Vietnam et la Mongolie célèbrent les 70 ans de relations diplomatiques

>> Célébration des 70 ans des relations diplomatiques Vietnam - Mongolie

>> Cultiver continuellement le partenariat global Vietnam-Mongolie

>> Promouvoir une coopération substantielle et efficace entre le Vietnam et la Mongolie

Photo : QDND/CVN

Prenant la parole à l'événement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan a déclaré qu'au cours des 70 dernières années, l'amitié, la solidarité et la coopération entre le Vietnam et la Mongolie n’avaient cessé de se renforcer et de se développer, devenant un bel exemple de liens résilients.

Passant en revue les principales réalisations de la coopération bilatérale, Lê Minh Hoan a noté que les deux pays avaient établi un mécanisme de consultation politique au niveau vice-ministéries des Affaires étrangères avec 10 réunions tenues depuis 2002, et le Comité intergouvernemental Vietnam - Mongolie avec 18 sessions depuis 1979. Ces mécanismes ont défini de nombreuses orientations et mesures pour renforcer les liens bilatéraux, a-t-il déclaré.

Il a souligné que les deux peuples avaient constamment travaillé pour construire et renforcer les relations dans divers domaines, notamment la politique, le commerce, l'investissement, la défense, la sécurité, l'application de la loi, l'éducation, la culture, les sports, le tourisme et la coopération dans les forums internationaux et régionaux.

Le ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, Jadamba Enkhbayar, a souligné que le 70e anniversaire des relations diplomatiques était une étape importante dans l'amitié entre les deux pays. Il a affirmé que les deux nations avaient un grand potentiel pour élargir la coopération économique et commerciale et s'est engagé à soutenir davantage les activités commerciales mutuellement bénéfiques.

Jadamba Enkhbayar a déclaré que la Mongolie disposait d'un avantage considérable dans la production et l'exportation de viande tandis que le Vietnam excellait dans les exportations de riz, ce qui leur permettrait d'intensifier la coopération agricole. Le gouvernement mongol continuera d'améliorer ses politiques d'investissement, en mettant l'accent sur la création d'un environnement commercial stable et fiable et s'efforcera de devenir un partenaire fiable et à long terme du Vietnam.

VNA/CVN