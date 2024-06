Le Vietnam attire toujours plus de touristes

En voyage dans de nombreux pays avec sa famille, Marcus Laine est arrivé au Vietnam il y a quelques jours. En tant que chef, il était fasciné par la cuisine et les plats vietnamiens.

Ce touriste britannique a déclaré : "Je trouve la cuisine vietnamienne merveilleuse avec des ingrédients frais et vous pouvez prendre des repas délicieux et de qualité n’importe où à un prix relativement bon marché. Les rouleaux de printemps et une tasse de café sont parmi les meilleurs que je n’ai jamais goûtés. Même si vous n’avez pas beaucoup d’argent, vous pouvez quand même trouver de la bonne nourriture."

Pour Eva Fried, touriste allemande, la nouvelle politique flexible des visas du Vietnam ainsi que les nombreuses options à explorer sont ce qui l’a attirée dans ce pays.

Elle a partagé : "Nous n’avons eu aucun problème car le Vietnam n’exige pas de visa, donc tout est très simple. À part un tampon sur le passeport, nous n’avons rien à préparer. Il existe de nombreuses opportunités à explorer ainsi que de nombreuses activités auxquelles les visiteurs peuvent participer et expérimenter."

Outre les valeurs immatérielles, les souvenirs imprégnés de l’identité culturelle vietnamienne constituent également un élément indispensable pour les touristes internationaux. Cela a également aidé les boutiques de souvenirs à augmenter leurs bénéfices.

Nguyên Kim Chi, du magasin Vietnam Old Propaganda Posters, a confié : "Un tableau ne coûte qu’environ 70.000 dôngs. Dans mon magasin, les tableaux sont souvent enroulés dans un très joli tube, un cadeau donc. Les touristes sont très enthousiastes et sentent que le prix est raisonnable pour leur budget."

Selon l’Autorité nationale du tourisme, les principaux marchés d’Asie du Nord-Est maintiennent leur dynamique de croissance, constituant le principal moteur de la reprise des visiteurs internationaux. De nombreux marchés en Europe continuent à croître fortement grâce à l’efficacité des nouvelles politiques de visa et d’immigration appliquées depuis août 2023.

