Anti-pauvreté : le Vietnam investit massivement pour ne laisser personne de côté

En cinq ans seulement, le Vietnam a accompli des progrès majeurs dans la lutte contre la pauvreté au sein de ses minorités ethniques. Grâce à un programme national ambitieux, des résultats concrets ont été obtenus, transformant en profondeur les zones les plus défavorisées du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité de pilotage central du Programme cible national de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses, le Vietnam compte 53 groupes ethniques minoritaires, représentant plus de 14,4 millions de personnes. Ces communautés vivent sur un territoire couvrant près des trois quarts de la superficie nationale. À la suite d’une réorganisation administrative, 1.516 communes réparties dans 32 provinces et villes sont aujourd’hui officiellement reconnues comme zones de minorités ethniques et régions montagneuses.

Souvent situés en zones de montagne, près des frontières, ces territoires jouent un rôle stratégique. Ils regorgent de potentiels importants, notamment dans l’agroforesterie, les ressources minières, l’hydroélectricité ou encore l’écotourisme. Toutefois, leur développement est freiné par un climat rigoureux, une topographie complexe et des infrastructures encore insuffisantes. Ces régions restent exposées aux catastrophes naturelles comme les crues soudaines ou les glissements de terrain. La pauvreté y est endémique, et l’accès aux services essentiels (santé, éducation, culture) demeure limité.

Programme d’envergure

Dans la continuité des politiques antérieures, l’Assemblée nationale a validé en 2020 un plan ambitieux : le Programme national cible pour le développement socio-économique des minorités ethniques et des régions montagneuses pour la période 2021-2030. Doté d’un budget de plus de 137.000 milliards de dôngs pour la première phase (2021-2025), ce programme repose sur dix axes stratégiques, visant notamment à résoudre le manque de terres et de logements, garantir l’accès à l’eau potable, moderniser les infrastructures, promouvoir une agriculture durable, renforcer le capital humain, préserver le riche patrimoine culturel.

Cinq ans après son lancement, le programme affiche des progrès notables, avec une amélioration significative de la qualité de vie dans les zones concernées.

L’un des résultats les plus marquants est la réduction du taux de pauvreté, avec une baisse moyenne de 3,4 points, dépassant l’objectif initial de 3,2 points. Le revenu moyen par habitant dans ces zones a triplé par rapport à 2020, atteignant 43,4 millions de dôngs par an.

En matière de logement, 42.567 foyers ont été relogés et 10.549 ménages ont reçu des terrains. 479.358 foyers bénéficient désormais de systèmes d’approvisionnement en eau potable.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan économique, 403 projets de production basés sur la chaîne de valeur ont été soutenus (valeur totale : 306 milliards de dôngs). Plus de 36.600 ménages participent à 383 modèles d’élevage et de culture. Côté environnement, 1,47 million d’hectares de forêts ont été placés sous contrat de protection, profitant à plus de 323.000 familles.

En termes d’infrastructures, 8.673 km de routes rurales ont été asphaltés ou bétonnés à travers plus de 6.000 projets.

Le programme a aussi renforcé l’éducation et la formation : 629 écoles ont été modernisées, et plus de 115.000 travailleurs ont bénéficié de 1.900 formations professionnelles. Le taux de main-d’œuvre qualifiée atteint désormais 54,8%, dépassant l’objectif fixé à 50%.

Côté patrimoine, 48 villages traditionnels et 69 destinations touristiques ont été mis en valeur ; 124 festivals ethniques ont été revitalisés, et 695 clubs culturels reçoivent un soutien actif. Ces initiatives ont permis de renforcer la cohésion sociale et de préserver les traditions ancestrales.

Vision d’avenir

Lors de la conférence nationale de bilan (phase 2021-2025) du Programme cible national de développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques et des régions montagneuses, tenue récemment à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité d’une approche globale et intégrée, impliquant l’ensemble du système politique.

Il a formulé plusieurs recommandations : renouveler les mentalités et méthodes de travail ; accroître la décentralisation et améliorer l’allocation des ressources ; renforcer la capacité d’exécution et les mécanismes de contrôle ; perfectionner le cadre institutionnel pour stimuler le développement durable.

Il a également appelé à prioriser les investissements et à concentrer les ressources sur les objectifs non atteints. L’accent est mis sur la création de marques fortes (À chaque commune son produit - OCOP), l’adoption de nouvelles technologies agricoles, la planification des zones de culture et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Les orientations données visent à assurer le succès de la phase II du programme (2026-2030), en consolidant les acquis et en comblant les lacunes. Cette stratégie s’inscrit dans l’ambition nationale de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays à revenu intermédiaire supérieur et moderne, conformément à la résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Dans ce contexte, il est impératif de se concentrer sur la construction et la modernisation des infrastructures essentielles. Les efforts doivent également porter sur le développement de la production pour accroître les revenus et réduire progressivement l’écart de niveau de vie par rapport à la moyenne nationale. Il s’agit aussi de renforcer les ressources humaines, de faciliter leur participation au système politique, et de résoudre rapidement les problèmes urgents. Le soutien aux groupes ethniques les plus défavorisés, l’amélioration de la communication et l’application des technologies de l’information sont essentiels. Enfin, en renforçant le contrôle et le rôle de surveillance sociale du Front de la Patrie, le programme contribuera de manière significative au développement socio-économique, à la sécurité nationale et à la grande unité de toute la nation.

Huong Linh/CVN