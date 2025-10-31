Foire d’automne 2025

Plateforme majeure de promotion commerciale et de coopération internationale

Dès ses premiers jours d’ouverture, la Foire d’automne 2025 a enregistré une affluence record et une forte hausse du pouvoir d’achat, générant un chiffre d’affaires remarquable pour les entreprises participantes.

Photo : VNA/CVN

Plus encore qu’un simple espace de vente, l’événement constitue une occasion en or pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs produits, d’élargir leur réseau de partenaires et de renforcer leur présence sur le marché national et international.

Grâce à ces premiers résultats encourageants, la Foire d’automne 2025 s’affirme progressivement comme un rendez-vous professionnel incontournable, contribuant à renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur mondiale.

Un espace commercial animé et attrayant

Même en milieu de semaine, les différents stands de la foire ne désemplissent pas. Dès le matin, un flot continu de visiteurs afflue vers le site, créant une atmosphère dynamique et festive digne d’un grand événement national de promotion commerciale.

"Je savais que la foire avait ouvert le week-end dernier, mais je n’imaginais pas qu’elle attirerait autant de monde, raconte Trân Thu Giang, habitante du quartier de Câu Giây à Hanoï. On y trouve de tout : produits alimentaires, vêtements, spécialités régionales, objets artisanaux… et beaucoup d’offres promotionnelles. J’y reviendrai sûrement avec ma famille ce week-end !"

Selon les statistiques préliminaires, la Foire d’Automne 2025 a accueilli, durant ses cinq premiers jours, plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque jour venus découvrir, expérimenter et acheter. Pour les exposants, cette affluence représente une véritable opportunité. Mme Huyền, gérante de la marque de “Cốm Mộc Huyền”, confie : "En seulement quelques jours, notre chiffre d’affaires a dépassé les 100 millions de dôngs. Mais au-delà du bénéfice, c’est une belle occasion de faire connaître notre marque de riz gluant traditionnel !"

Pour Doàn Phuong Trâm, représentante de la société Dông Quang, la foire de cette année "se distingue par son ampleur et son organisation professionnelle". Elle souligne également la présence de nombreux visiteurs internationaux, venus d’Europe et du Canada, intéressés par les produits vietnamiens. "Nous souhaitons désormais élargir nos exportations et cette foire constitue une passerelle idéale pour rencontrer des partenaires étrangers", ajoute-t-elle.

L’un des points marquants de cette édition réside dans la mise en valeur du patrimoine culturel. L’espace "Essences de l’automne hanoïen" a réuni une trentaine d’artisans venus des villages de métiers traditionnels de la capitale : céramique, corne, figurines de pâte, etc. Les visiteurs y découvrent les savoir-faire ancestraux et les histoires fascinantes qui se cachent derrière chaque œuvre, faisant de la foire un véritable pont entre la tradition et la modernité.

Photo : VNA/CVN

Un tremplin pour la coopération internationale

Selon le comité d’organisation, la Foire d’automne 2025 n’est pas seulement un événement commercial, mais également une initiative stratégique visant à stimuler les exportations, les importations et l’intégration économique du Vietnam. Le point fort de cette édition est la zone d’exposition internationale, qui regroupe des centaines d’entreprises venues de nombreux pays et territoires.

Parmi elles, la délégation chinoise se distingue par sa participation massive : près de 100 entreprises réparties sur 47 stands, présentant une large gamme de produits - des technologies de pointe aux matériaux de construction, en passant par l’agroalimentaire et les biens de consommation. Cette présence attire une foule de visiteurs, notamment des entreprises vietnamiennes cherchant à établir des partenariats industriels.

Lê Hoàng Tài, directeur adjoint du Département de promotion commerciale (ministère de l’Industrie et du Commerce), souligne : "La Foire d’Automne 2025 est le plus grand événement de promotion commerciale de l’année. Elle réunit tous les acteurs économiques, des grands groupes aux PME et coopératives. C’est une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d’accéder à de nouvelles sources d’approvisionnement et de technologies, et de sceller des partenariats concrets".

En marge de la foire, un Forum de promotion commerciale et d’investissement Vietnam - Chine a également été organisé. Selon M. Li Zhendan, conseiller commercial de l’ambassade de Chine au Vietnam, les échanges commerciaux bilatéraux ont dépassé 260 milliards de dollars en 2024, et atteint 214,5 milliards au cours des neuf premiers mois de 2025, soit une hausse de près de 13 % en glissement annuel. "La Foire d’Automne constitue une plateforme concrète favorisant la coopération entre entreprises des deux pays dans un contexte de redéfinition des chaînes d’approvisionnement régionales", ajoute-t-il.

De son côté, Dionathan Santos, président exécutif de la Chambre de Commerce et d’Industrie Brésil - Vietnam (BVC), a salué "l’organisation exemplaire" et "l’atmosphère commerciale effervescente" de l’événement. Il a rappelé que le Vietnam est aujourd’hui l’un des partenaires stratégiques majeurs du Brésil en Asie, notamment dans les domaines de l’énergie propre, de l’agriculture high-tech, de la logistique et de la transformation alimentaire.

"La Foire d’automne 2025 offre une occasion idéale pour les entreprises brésiliennes et internationales d’explorer le marché vietnamien, d’identifier des partenaires potentiels et de mieux comprendre les habitudes de consommation locales", souligne-t-il.

Jusqu’à présent, plus de 100 accords de coopération et protocoles d’entente ont été signés entre entreprises vietnamiennes et étrangères dans les domaines du commerce, de l’investissement, du transfert technologique, du développement de chaînes d’approvisionnement et des exportations. Ces résultats confirment le rôle de la Foire d’automne 2025 comme un catalyseur essentiel de l’intégration économique du Vietnam et un symbole du dynamisme de son marché.

VNA/CVN