Le Delta du Mékong se prépare à une montée des eaux supérieure à la normale

Le Delta du Mékong fait face à une montée des eaux de crue qui devrait s'accentuer en août, notamment en amont, selon les prévisions du Département de la gestion et de la construction des ouvrages hydrauliques du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

>> Crues dans le bassin du fleuve Ca : le Premier ministre ordonne une réponse urgente

>> Crues soudaines et risques de glissements de terrain dans cinq provinces

Photo : VNA/CVN

Cette région, premier producteur de riz, de fruits et de fruits de mer du pays, connaît sa saison annuelle de crues due aux pluies qui font gonfler le Mékong.

Le niveau d'eau de ses principaux cours d'eau devrait atteindre 3,2 m à la station de Tân Châu sur la rivière Tiên et 3 m à la station de Châu Dôc sur la rivière Hâu d'ici fin août. Ces niveaux sont supérieurs à la normale et nettement supérieurs à ceux de l'année dernière, a indiqué le département.

Dans les zones centrales du delta, les niveaux d'eau sont normaux ou légèrement supérieurs à la normale.

Dans les zones côtières, bien que les pics de marée soient faibles cette année, les niveaux d'eau restent supérieurs aux moyennes à long terme.

Le ministère a déclaré que si le niveau d'eau atteint trois mètres, toutes les digues destinées à contrôler les inondations tout au long de l'année sont sûres, mais que 43 digues protégeant 17 102 ha de rizières d'été-automne en août pourraient être affectées.

Si le niveau atteint 3,2 mètres, 88 digues pourraient être affectées, mettant en péril 21 933 ha de rizières.

Sur ces 88 digues, la province d'An Giang en compte 42, la province de Dông Thap 13 et la province de Tây Ninh 33.

Renforcer les digues fragiles

Le ministère a exhorté les provinces en amont à inspecter et à renforcer immédiatement les digues fragiles, et à récolter le riz dès que possible.

La prochaine récolte d'automne-hiver ne devrait être semée que dans les zones dotées de digues sécurisées, a-t-il ajouté.

Les provinces côtières comme Cà Mau et An Giang doivent drainer l'eau pour éviter les inondations en cas de fortes pluies coïncidant avec les pics de marée, a-t-il ajouté.

An Giang ferme les écluses de Tha La et de Trà Su afin de gérer la montée des eaux dans le quadrilatère de Long Xuyên, l'une des plus grandes régions rizicoles du delta.

Vuong Huu Tiêng, directeur de la société à responsabilité limitée An Giang Irrigation Work Exploitation and Management One Member Limited, a déclaré que lorsque le niveau d'eau en amont des écluses de Tha La et de Tra Su atteint 1,5 mètre, celles-ci doivent être fermées conformément au protocole.

Cette mesure vise à prévenir les inondations en aval et à protéger les cultures dans la province d'An Giang et la ville de Cân Tho.

La réouverture des écluses est prévue fin août, une fois la récolte du riz d'été-automne et les semis du riz d'automne-hiver terminés.

VNA/CVN