Le Vietnam se dit très attentif au projet de canal Funan Techo au Cambodge

Le Vietnam est très intéressé par le projet du canal Funan Techo et respecte les intérêts légitimes du Cambodge conformément à l’Accord du Mékong de 1995, aux règlements pertinents de la Commission du Mékong (MRC), aux relations de voisinage traditionnelles et amicales entre les deux pays, a déclaré dimanche 5 mai la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

Répondant à une question d’un journaliste sur la réaction du Vietnam aux récentes déclarations du Cambodge sur la mise en œuvre du projet, la diplomate a déclaré que le Vietnam accordait toujours une grande importance et une priorité absolue au bon voisinage, à l’amitié et à la coopération globale, durable et à long terme avec le Cambodge dans sa politique extérieure, souhaitant que les relations bilatérales continueront à s’approfondir et à devenir plus substantielles et efficaces dans divers secteurs, pour le bénéfice des peuples des deux pays.

Elle a ajouté que les dirigeants des deux Partis et États ont toujours affirmé que la tradition historique de solidarité et de solidarité entre le Vietnam et le Cambodge est un facteur extrêmement important, une grande source de force pour l’oeuvre passé de libération nationale et de défense de l’indépendance ainsi que pour la processus actuel de construction et de développement de chaque pays.Le Vietnam soutient, se réjouit et évalue toujours hautement les réalisations réalisées par le Cambodge ces dernières années, a déclaré la porte-parole.

Pham Thu Hang a exprimé le souhait que le Cambodge continue à travailler en étroite collaboration avec le Vietnam et d’autres pays de la MRC pour partager des informations et évaluer pleinement les impacts de ce projet sur les ressources en eau et l’environnement écologique de la sous-région du Mékong, ainsi que des mesures de gestion appropriées pour garantir les intérêts harmonieux de tous les pays riverains, la gestion et l’utilisation efficaces et durables des ressources en eau du Mékong pour le développement durable du bassin, la solidarité entre les pays riverains et l’avenir des générations futures.

