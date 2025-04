Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec la France

Le Vietnam attache de l’importance à son amitié et à sa coopération multiforme avec la France et souhaite l’approfondir davantage, a affirmé samedi 12 avril à Hanoï le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, lors d’une rencontre avec le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et des Français de l’étranger, Laurent Saint-Martin.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s’est réjoui de l’évolution positive des relations bilatérales, notamment après leur transformation en partenariat stratégique global lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, en France en octobre 2024.

Il a salué l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux et l’élargissement des mécanismes de coopération dans divers secteurs, soulignant que ces éléments ont contribué à approfondir et à rendre plus concret le partenariat stratégique global.

Le ministre Saint-Martin a félicité le Vietnam pour son développement socio-économique dynamique et s’est dit confiant quant à la capacité du pays à atteindre les objectifs fixés pour le centenaire du Parti communiste du Vietnam en 2030 et le centenaire de la fondation du pays en 2045.

Il a réaffirmé le statut du Vietnam comme partenaire prioritaire de la France dans la région Asie-Pacifique et a partagé le point de vue du vice-Premier ministre Bùi Thanh Son sur l’évolution positive des relations bilatérales, notamment en matière de commerce et d’investissement, considéré comme un pilier du partenariat stratégique global.

Concernant les incertitudes économiques mondiales actuelles et la montée des tensions commerciales, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné l’approche du Vietnam axée sur "le calme, le courage, la flexibilité et la créativité", associée à une politique de "dialogue permanent".

Il a insisté sur l’engagement du gouvernement à soutenir les entreprises, à améliorer les infrastructures, à maintenir des institutions ouvertes et transparentes et à promouvoir une gouvernance intelligente. Il a également souligné l’opportunité pour le Vietnam de restructurer son économie vers une croissance verte et durable, de renforcer sa résilience et de diversifier ses marchés et ses chaînes d’approvisionnement.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur collaboration pour maintenir et consolider le système commercial multilatéral et de développer leurs échanges bilatéraux en améliorant l’accès aux marchés.

Elles se sont engagées à tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) et à approfondir leur coopération dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, les transports, les énergies renouvelables et vertes, la science et la technologie, l’innovation, l’aérospatiale et le développement de ressources humaines de haute qualité, notamment pour l’industrie des semi-conducteurs.

En réponse aux propositions du responsable vietnamien, le ministre Saint-Martin s’est engagé à promouvoir la ratification rapide de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA) par le Parlement français, ce qui créerait des conditions plus favorables pour les entreprises des deux pays. Il s’est également engagé à soutenir les efforts du Vietnam pour obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne sur ses exportations de produits de la pêche.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a appelé à la poursuite de la coopération dans des domaines traditionnels tels que la santé, la culture et la collaboration interlocale. Il a exhorté le gouvernement français à soutenir la communauté vietnamienne en France afin qu’elle puisse promouvoir davantage son rôle de pont de l’amitié entre les deux nations. Il a également réitéré la volonté du Vietnam de créer un environnement favorable aux citoyens et aux entreprises français qui investissent et opèrent dans le pays.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales afin de promouvoir le multilatéralisme, de faire respecter le droit international et de relever les défis mondiaux.

Sur la question de la Mer Orientale, le ministre Saint-Martin a réaffirmé le soutien de la France à la position du Vietnam et de l’ASEAN concernant le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la liberté de navigation et de survol dans la région.

