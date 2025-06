Le Vietnam s’oriente vers la création des pôles d’énergies renouvelables

Des experts de l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) ont recommandé la création de pôles de production d’énergies renouvelables pour remédier aux pénuries d’approvisionnement et aux goulots d’étranglement du réseau électrique au Vietnam, existants ou potentiels.

>> Le Vietnam prévoit de développer deux pôles énergétiques

>> Les entreprises sud-coréennes veulent investir dans les renouvelables au Vietnam

>> Partage d'expériences Vietnam - France dans l’énergie nucléaire civile

Cette suggestion figure dans un récent rapport intitulé "Conceptualisation des pôles d’énergies renouvelables pour le Vietnam : études de cas internationales axées sur l’éolien offshore".

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, chaque pôle d’énergie renouvelable comprend des usines de fabrication d’équipements éoliens et solaires, des services logistiques et des ports maritimes spécialisés pour soutenir la construction, l’exploitation et la maintenance des projets d’énergie renouvelable.

S’appuyant sur des consultations avec l’Autorité vietnamienne de l’électricité et des énergies renouvelables du ministère de l’Industrie et du Commerce, Petrovietnam (PVN) et Électricité du Vietnam (EVN), l’étude de la GIZ met particulièrement l’accent sur la localisation de la chaîne de valeur de l’éolien offshore comme base du développement systématique de pôles d’énergie renouvelable.

Elle vise à éclairer les prochaines étapes de la planification et de la mise en œuvre de pôles d’énergie renouvelable, notamment l’identification des emplacements propices à l’expansion de la chaîne de valeur locale, la sélection des composantes intégrées des pôles d’énergie renouvelable et l’élaboration de cadres politiques pour promouvoir leur déploiement au Vietnam.

L’étude de la GIZ s’inscrit également dans l’intention du Vietnam de créer deux pôles interrégionaux d’énergie renouvelable, comme le prévoit le Plan national révisé de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (Plan de développement de l’électricité VIII).

Le Dr. David Jacobs, membre de la consultation internationale d’experts de la GIZ, a déclaré que les pôles de production d’énergie renouvelable doivent être alignés sur les chaînes d’approvisionnement et les paramètres logistiques existants.

Ils sont idéalement situés dans des zones de transmission spécifiques, comme dans le nord du Vietnam, et peuvent contribuer à remédier aux pénuries d’approvisionnement, a-t-il déclaré. Les pôles visent également à produire de l’électricité pour la production verte.

Le Dr Ralf Leutz, autre consultant international de la GIZ, a déclaré, d’après des études de cas menées dans l’UE, que de nombreux pôles de production d’énergie renouvelable disposent de mécanismes garantissant que l’électricité nécessaire à la production provient de sources renouvelables.

Le directeur du programme de soutien à l’énergie de la GIZ, Philipp Munzinger, a déclaré que l’intention de créer des pôles d’énergie renouvelable était louable, soulignant la nécessité de tirer parti des avantages tels que le soutien du gouvernement, les connaissances existantes, les ressources et le potentiel disponible, par exemple les infrastructures portuaires existantes.

"À partir de là, nous pourrons les utiliser pour développer la chaîne de valeur de l’éolien offshore", a-t-il déclaré.

Tang Thê Hung, directeur adjoint de l’Autorité vietnamienne de l’électricité et des énergies renouvelables, a indiqué : "Le rapport sur la conceptualisation des pôles d’énergie renouvelable au Vietnam constitue une première étape et une étude préliminaire visant à aider le Vietnam à comprendre la direction à prendre, les objectifs à atteindre et à planifier la feuille de route en conséquence."

"Une fois le rapport terminé, nous devrons le présenter au gouvernement. Nous avons également besoin de politiques de soutien au développement des pôles d’énergie renouvelable", a-t-il ajouté.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

L’Autorité vietnamienne de l’électricité et des énergies renouvelables se coordonnera avec la GIZ pour élargir le processus de consultation et recueillir les contributions des parties prenantes concernées.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a récemment proposé le développement de deux pôles interrégionaux pour l’industrie et les services des énergies renouvelables : l’un dans le Nord et l’autre dans le Sud.

Ces pôles visent à former une chaîne de valeur complète pour le secteur des énergies renouvelables. Ils intégreront également des parcs industriels verts à faibles émissions de carbone et abriteront des instituts de recherche et des centres de formation spécialisés pour le développement de la main-d’œuvre dans le secteur des énergies propres.

Dans le Nord, le pôle devrait être implanté dans les provinces de Hai Phong, Quang Ninh et Thai Bình, avec un potentiel d’expansion future aux régions voisines. Le pôle dans le Sud devrait être basé dans les provinces de Ninh Thuân, Binh Thuân, Bà Ria-Vung Tàu et Hô Chi Minh-Ville. Le Sud est réputé pour son important potentiel éolien et solaire, ainsi que pour son port maritime existant. Infrastructures.

Selon le Plan de développement de l’électricité VIII, la capacité totale du Vietnam en énergie solaire devrait atteindre entre 46.459 et 73.416 MW d’ici 2030, et entre 26 066 et 38 029 MW pour l’éolien terrestre. L’éolien offshore, destiné à répondre à la demande intérieure, devrait atteindre 6.000 MW d’ici 2030 et 17.032 MW d’ici 2035.

À l’avenir, les énergies renouvelables serviront non seulement à la consommation intérieure, mais aussi à la production de nouvelles formes d’énergie destinées à l’exportation.

VNA/CVN