Le Vietnam songe à construire une plateforme d’e-commerce distincte

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé mercredi 5 juin au ministère de l’Industrie et du Commerce, au ministère de l’Information et de la Communication d’étudier la construction d’une plateforme d’e-commerce pour le Vietnam.

Cette plateforme devra permettre d’intégrer toutes les activités telles que l’identification, la sécurité technologique et le paiement en douane, d’établir une logistique synchrone, a-t-il indiqué lors de la séance d’interpellations dans le cadre de la 7e session de l’Assemblée nationale de la XVe législature.

Le dirigeant a proposé la création d’une agence multisectorielle pour surveiller toutes les activités de commerce électronique, notant que le commerce électronique sera une tendance inévitable et remplacera progressivement les marchés et magasins traditionnels.

Le dirigeant a également souligné la nécessité d’institutionnaliser la gestion des plateformes de réseaux sociaux, de respecter le droit vietnamien, d’en assurer la cohérence avec le droit international et de fixer des critères précis liés à la cybersécurité, aux données, aux transactions, aux contrats, à l’identification et à la signature électroniques.

Il a demandé de maximiser les avantages des 16 accords de libre-échange auxquels le pays est partie, d’élaborer des critères plus stricts d’éligibilité des investissements directs étrangers, d’attirer les fonds d’investissement dans la technologie et d’assurer la recherche et le transfert de technologie aux entreprises vietnamiennes.

Selon un rapport du ministère de l’Industrie et du Commerce, en 2023, la taille du marché du commerce électronique de détail a augmenté d’environ 4 milliards d’USD, soit une hausse de 25% par rapport à 2022, pour atteindre 20,5 milliards d’USD.

Depuis 2006, le Vietnam a complété et amendé à deux reprises des lois ayant trait au commerce électronique. Le commerce électronique est régi par une réglementation spécifique, notamment par la Loi sur la protection des consommateurs, la Loi sur les transactions électroniques et les décrets connexes.

Concluant la séance d’interpellations, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a incité le gouvernement, le ministre de l’Industrie et du Commerce et les ministères concernés de continuer à perfectionner la réglementation relative au commerce électronique et à la protection des consommateurs.

Il a également demandé de renforcer la promotion du commerce, d’élargir et de diversifier les marchés internationaux associés à l’amélioration de la qualité des produits, d’examiner l’élaboration d’une loi sur les industries clés, un programme sur les industries de soutien et de développer une industrie intelligente.

