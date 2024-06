L'Indonésie favorise le développement du tourisme médical à l'avenir

Le vice-ministre indonésien de la Santé, Dante Saksono Harbuwono, a déclaré mercredi 26 juin que l’Indonésie encouragerait à l'avenir le développement du secteur du tourisme médical, dans lequel le financement et les investissements de partenaires nationaux et étrangers revêtiraient une importance stratégique pour améliorer la qualité des services de soins de santé du pays.

>> L’Indonésie face au défi de l’éradication de l’alphabétisation

>> L'Indonésie appelle à une coopération mondiale sur la résilience de l'eau

>> L’économie indonésienne devrait rester résiliente, selon la Banque mondiale

L’Indonésie vise une combinaison harmonieuse entre tourisme et santé, y compris la construction immédiate de centres de traitement dans des destinations touristiques célèbres telles que Bali, le lac Toba..., selon Saksono Harbuwono.

Il a déclaré espérer que ces projets attrayants à long terme attireraient l’attention et les investissements des entreprises nationales et étrangères. En outre, l’amélioration de la qualité des soins de santé nationaux réduira le nombre d’Indonésiens qui se rendent chaque année à l’étranger pour des examens et des traitements médicaux.

Il a fait savoir que ces derniers temps, environ 30 partenaires étrangers avaient accompagné et soutenu l'Indonésie pour améliorer son système de santé, notamment dans les domaines de la recherche et de la production de vaccins, de l’utilisation de la biotechnologie pour le diagnostic et le traitement…

Selon les données du ministère indonésien de la Santé, au cours de la période 2021-2025, le pays a reçu un soutien financier de l'étranger de 931,7 millions d'USD pour moderniser et améliorer la qualité du système national de santé.

Rien qu'en 2023, le montant du financement s’est élevé à environ 276,2 millions d'USD, dont près de 48% (131,8 millions d'USD) ont été utilisés dans des programmes visant à soutenir la santé communautaire et à améliorer la qualité du travail de santé. En outre, environ 72,8 millions d'USD (environ 26,4%) ont été utilisés pour soutenir la formation visant à améliorer la qualité des médecins et du personnel médical et à moderniser les équipements techniques médicaux. Ces subventions sont d'une importance stratégique pour améliorer la qualité des services nationaux de soins de santé, a souligné Saksono Harbuwono.

Selon les statistiques, les Indonésiens dépensent chaque année environ 1,2 milliard d'USD en activités de traitement médical à l'étranger, en particulier dans des pays d'Asie du Sud-Est comme Singapour, la Thaïlande ou la Malaisie.

VNA/CVN