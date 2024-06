Des efforts du Vietnam dans la lutte contre la violence domestique

La prévention et la lutte contre la violence domestique reçoivent toujours l'attention du Parti, du gouvernement ainsi que de toute la société. Au Vietnam, le mois de juin a été désigné par le Premier ministre comme le Mois d'action national sur la prévention et la lutte contre ce fléau.

Photo : VNA/CVN

Cette année, le Mois d'action national sur la prévention et la lutte contre la violence domestique, ayant pour thème "Mettre fin à la violence, cultiver l’amour", appelle à des efforts communs pour préserver et promouvoir les bonnes pratiques familiales, édifier des familles progressistes, heureuses, durables et sans violence domestique.

Selon les résultats de l'enquête nationale sur la violence contre les femmes menée en 2019 par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, l'Office général des statistiques et le Fonds des Nations unies pour la population au Vietnam (PNUD), 31,6% des femmes vietnamiennes ont été soumises à au moins une forme de violence au cours des 12 derniers mois (à compter de la date de publication de l'enquête) et près d'une femme sur trois (32%) a été agressée physiquement ou sexuellement par son mari. Environ 90,4% des femmes qui ont été agressées physiquement et/ou sexuellement par leur mari, n'ont pas demandé d'aide, et seulement 4,8% ont demandé l'aide de la police.

Photo : VNA/CVN

Les résultats de l'enquête montrent également que le coût de la violence physique contre les femmes de la part de leur mari ou de leur partenaire avait contribué à la réduction de la productivité des femmes, entraînant des pertes importantes pour l'économie nationale. Plus précisément, en 2019, la violence domestique contre les femmes a entraîné une perte d'environ 100 quadrillons de dôngs, soit 1,8% du PIB national, en hausse de 0,2% par rapport à 2012.

Photo : VNA/CVN

Des résultats encourageants

En 2023, le travail de prévention et de lutte contre la violence domestique au Vietnam a obtenu des résultats encourageants. Les réalisations ont presque atteint ou dépassé les objectifs fixés pour 2025. Concrètement, 74,6% des victimes de la violence domestique ou de la violence basée sur le genre ont eu accès à un soutien psychologique et 100% des auteurs de violence domestique ou de violence basée sur le genre, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ont bénéficié de conseils et de consultations.

Photo : VNA/CVN

Cependant, la violence domestique existe toujours de manière assez douloureuse dans la société. Selon un rapport du gouvernement, en 2023, le pays a recensé 3.240 cas de violence domestique, en baisse de 1.214 cas par rapport à 2002. Sur ce total, la violence physique était la plus fréquente avec 1.520 cas, suivie de la violence psychologique avec 1.404 cas, la violence économique avec 230 cas, et la violence sexuelle avec 110 cas.

Il y a eu 3.193 victimes de la violence domestique, dont 2.628 femmes et 565 hommes. Même si le nombre de cas et de victimes de la violence domestique a diminué par rapport à 2022, les femmes sont restées les principales victimes, plus de 4,6 fois plus que les hommes.

Photo : VNA/CVN

Le nombre total d’auteurs de violence domestique en 2023 était de 3.208 personnes dont 2.677 hommes et 531 femmes. Le nombre d'auteurs de violence domestique soumis à diverses formes de sanctions s'est élevé à plus de 2.900 personnes dont 129 ont été poursuivies en justice.

Des experts estiment que la cause profonde de la violence domestique est due à l'inégalité entre les sexes dans la société actuelle, en particulier aux stéréotypes sexistes concernant les rôles et les positions des hommes et des femmes dans le travail, l’emploi et la famille. La résignation des victimes, l'absence de signalement ou de demande d'aide en raison de la honte ou de la crainte de discrimination, constituent également une raison importante.

Photo : VNA/CVN

La majorité des cas de violence domestique ne sont rendus publics que lorsque les victimes demandent l'aide des autorités en raison d'un incident grave, ou lorsque l'acte de violence se produit sur une longue période ou peut entraîner de graves conséquences ou mettre fin au mariage.

Ces dernières années, le Vietnam a déployé des efforts pour prévenir et repousser la violence domestique, contribuant à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, des engagements internationaux et, surtout, favorisant le développement des "cellules" de la société, pour une vie équitable, démocratique et moderne à travers une série de politiques importantes.

La loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique a été adoptée le 21 novembre 2007 par la XIIe Assemblée nationale et est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, faisant du Vietnam l'un des pays pionniers à légiférer sur les questions fondamentales de la Charte des Nations unies sur les droits de l'homme. Après plus de 15 ans de mise en œuvre, la loi a généré des changements positifs, contribuant ainsi à protéger les victimes et à réduire le nombre de cas de violence domestique.

La loi sert également de base au gouvernement pour publier le décret 144/2021 du 31 décembre 2021 concernant les sanctions en cas d'infractions administratives dans certains domaines, y compris celui de la prévention et de la lutte contre la violence domestique.

Le 14 novembre 2022, lors de la 4e session, la XIIIe Assemblée nationale a adopté la loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique, comprenant 6 chapitres, 56 articles, favorisant le traitement des infractions, la gestion d’État et améliorant la responsabilité des organes, organisations, familles et individus.

La loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique de 2022, entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2023, comprend des nouveautés pour répondre aux changements de la société. La loi de 2022 porte sur 16 actes d’infraction contre 9 réglementées par la loi de 2007.

Photo : VNA/CVN

Récemment, le 18 mai 2024, le Premier ministre a signé la décision N°428 promulguant le Plan de mise en œuvre de la loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique. Outre la loi et les décrets, de nombreuses politiques ont également été mises en œuvre de manière drastique dans le but d'améliorer l'efficacité des activités de sensibilisation, susciter des changements de prise de conscience, réduire progressivement le nombre de cas de violence domestique et donner de l’aide aux victimes dans les meilleurs délais.

"…Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour apporter une vie meilleure et donner aux femmes l'opportunité et les conditions de contribuer à la société, au pays et ne laisser personne de côté …", a déclaré le 20 octobre 2021 le Premier ministre Pham Minh Chinh à l'occasion de la Journée des femmes vietnamiennes.

VNA/CVN