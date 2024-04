Le Vietnam s’efforce de rester le plus grand exportateur mondial de cannelle

L’année dernière, le Vietnam a exporté près de 90.000 tonnes de cannelle pour plus de 260 millions d'USD, en hausse de 14,6% en volume, mais en baisse de 10,7% en valeur par rapport à 2022. Le prix moyen a atteint 2.918 USD la tonne, en baisse de 22,1% sur un an.

L’Inde était le principal importateur de cannelle vietnamienne avec plus de 38.000 tonnes, soit 42,6%, suivie par les États-Unis avec plus de 10.100 tonnes et le Bangladesh avec près de 6.000 tonnes.

Au cours des deux premiers mois de cette année, le Vietnam a expédié 10.500 tonnes de cannelle.

La présidente de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), Hoàng Thi Liên, a déclaré qu’au cours des dernières années, les agriculteurs ont continuellement développé de nouvelles techniques agricoles pour améliorer la qualité et la productivité des canneliers.

En outre, des modèles de connexion entre entreprises et agriculteurs ont été de plus en plus mis en œuvre pour étendre progressivement les zones de matières premières durables.

Le Vietnam compte des dizaines d’entreprises qui investissent dans des lignes modernes de transformation de la cannelle pour obtenir des produits de meilleure qualité répondant aux exigences du marché.

Parmi les 16 accords de libre-échange (ALE) signés, de nombreux accords de nouvelle génération tels que l’ALE UE-Vietnam, l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique global régional (RCEP) ont aidé le Vietnam à bénéficier d’un avantage par rapport à certains autres pays en termes de fiscalité. Il s’agit d’une condition très favorable et d’une opportunité pour les produits vietnamiens à base de cannelle de progresser davantage sur le marché international.

Actuellement, la cannelle vietnamienne est exportée vers près de 100 pays à travers le monde, représentant 95% des parts du marché indien, 36,5% des parts du marché américain et 35% des parts du marché européen. Cependant, le taux d’exportation de cannelle transformée ne représente que 18,6%, soit 18.659 tonnes, dont 70% sont exportés vers les États-Unis et 12% vers l’Europe.

Par conséquent, la filière de la cannelle continuera d’améliorer la qualité après récolte et de transformation afin d’augmenter ses exportations vers les marchés exigeants d’Europe et des États-Unis.

Elle intensifiera les activités de promotion commerciale, renforcera l’identité de la marque à l’échelle nationale, encouragera les modèles de partenariat public-privé et recherchera des ressources et des consultations dans le cadre d’une stratégie à long terme visant à faire du Vietnam le premier fournisseur mondial de cannelle durable.

