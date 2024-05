Le Vietnam s'efforce de développer une pêche durable et moderne d'ici 2050

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

D'ici 2030, l'objectif global est de protéger et de développer les ressources aquatiques dans divers écosystèmes, tout en préservant la biodiversité marine. Il s'agit également de promouvoir une pêche durable et responsable, en accord avec les exigences d'intégration internationale, et de mettre en place des mesures pour protéger l'environnement, s'adapter aux changements climatiques et prévenir les catastrophes naturelles.

La Planification contribuera à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des populations, tout en garantissant la sécurité sociale, la souveraineté et les droits souverains et de juridiction, la sécurité, l'ordre et les intérêts du Vietnam sur les fleuves et en mer.

Les objectifs fixés pour 2050 sont ambitieux. Le Vietnam vise à devenir un pays où l'industrie de la pêche évolue de manière durable, à la hauteur des autres nations développées de la région et du monde.

La biodiversité marine et les écosystèmes aquatiques intérieurs sont préservés et favorisés, tandis que les conditions de vie des habitants s'améliorent. De plus, cette vision inclut l'assurance de la sécurité sociale ainsi que la protection de la souveraineté, de la sécurité, de l'ordre et des intérêts nationaux sur les fleuves et en mer du Vietnam.

VNA/CVN