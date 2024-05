Le Premier ministre examine les projets d'infrastructures de transport à Cân Tho

>> Cân Tho : bientôt le 6e Festival national de l'entrepreneuriat pour étudiants

>> Le Premier ministre rencontre des électeurs à Cân Tho

Photo: VNA/CVN

Il a écouté les rapports et les propositions sur des projets visant à prévenir les inondations, les glissements de terrain, à améliorer l'adaptation au changement climatique de Cân Tho.

Le projet d'autoroute Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang nécessite un investissement total de près de 44.700 milliards de dôngs, provenant du budget central et local et est d’une longueur totale de plus de 188 km, traversant quatre provinces : An Giang, Cân Tho, Hâu Giang et Soc Trang.

La construction a débuté en juin 2023 et devrait entrer en service en 2027. Le projet va ouvrir un nouvel espace de développement et connecter les centres économiques, les ports maritimes et les postes frontalières, favorisant la circulation des marchandises, développant les zones économiques et les parcs industriels et réduisant aussi les coûts logistiques.

Le chef du gouvernement a demandé au secrétaire du Comité du Parti et au président du Comité populaire de la ville de Cân Tho de rencontrer et de dialoguer directement avec des habitants dans le but d’achever complètement les travaux de libération du terrain.

Pham Minh Chinh a inspecté le chantier de digue de prévention des glissements de terrain sur la rivière Trà Noc, district de Binh Thuy et a écouté les rapports et les propositions des dirigeants locaux sur le projet de prévention des inondations, des glissements de terrain et d'amélioration de la capacité d’adaptation au changement climatique.

Il a demandé de garantir l'avancement, la qualité, la sécurité et la protection de l'environnement de ce projet.

À propos du renforcement de la capacité d'adaptation au changement climatique, combiné à l’embellissement de la ville de Cân Tho, le Premier ministre a confié au Comité populaire municipal de coordonner avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et les agences concernées pour examiner, évaluer les impacts avant de faire rapport aux autorités compétentes pour examen et décision.

VNA/CVN