Des jeux pour les enfants démunis, une seconde vie pour les pneus

Nghia Duc est une commune isolée et montagneuse du district de Nghia Dàn, dans la province de Nghê An, où les enfants de l’ethnie Thai ont peu d’opportunités de jouer.

Afin de les aider, une trentaine de jeunes locaux ont eu l’idée ingénieuse d’utiliser des matériaux recyclés tels que des pneus de voitures et de motos, des planches de bois et d’autres matériaux usagés du quotidien pour fabriquer des jeux. Cela a permis de créer une aire amusante tout en contribuant à la protection de l’environnement. Pour rendre ces jeux plus attrayants, ils ont été peints et décorés avec des formes intéressantes.

Aire de jeux aux couleurs vives

Cette initiative a été chaleureusement accueillie par la population locale et les enfants, créant une aire de jeux où ils peuvent profiter pleinement de l’été.

“Je suis très contente qu’il y ait une si belle aire de jeux près de chez moi. Les structures sont faites de pneus peints et colorés. Je les aime tellement que j’y viens jouer tous les jours”, partage Luc Thi Hà My, une résidente du hameau de Nung, dans la commune de Nghia Duc.

Selon Hô Duc Dai, secrétaire de l’Union de la jeunesse de la commune de Nghia Duc, fabriquer des jeux à partir de pneus recyclés, de barres de fer, de chaînes et d’autres matériaux peut sembler simple à première vue, mais en réalité, créer des structures adaptées à l’âge des enfants demande du soin et de la minutie. Il est nécessaire que le produit fini soit sans danger pour les enfants, et qu’il stimule également le développement de la motricité et de la créativité des enfants. Avant la fabrication et l’assemblage, les pneus, le fer, les barres, les planches de bois et les chaînes doivent être soigneusement nettoyés. Les produits finis sont ensuite peints sur les surfaces, et les soudures sont minutieusement vérifiées pour garantir la sécurité des enfants.

“Il s’agit d’un modèle très bénéfique pour les enfants des minorités ethniques de la commune. L’Union de la jeunesse de la commune espère recevoir davantage de soutien de la part des autorités à tous les niveaux afin que ce modèle puisse être reproduit, contribuant ainsi à la création d’espaces sûrs où les enfants peuvent jouer, en particulier pendant l’été”, souligne-t-il.

Activité significative et pratique

Dans la commune de Nghia An, une atmosphère enthousiaste accompagne la création d’une aire de jeux appelée “Jardin des fées” par les membres de l’Union de la jeunesse, située à la Maison culturelle du hameau d’An Phu.

Les principaux matériaux utilisés sont également d’anciens pneus de voitures et de motos que les membres de l’union et les jeunes ont récupérés auprès des garages automobiles.

Grâce à la créativité et à l’habileté des bénévoles, ces vieux pneus ont été transformés, prenant la forme d’animaux, de balançoires, de bascules et de parterres de fleurs. La surface de jeu, d’une superficie de 70 m2, est désormais embellie et les enfants s’y amusent joyeusement.

Dâu Duc Giang, secrétaire de l’Union de la jeunesse de la commune de Nghia An, estime que le modèle de recyclage des vieux pneus en jeux pour enfants est une activité significative et pratique.

“Les jeunes membres créent non seulement un espace de jeu pour les enfants, mais ils éveillent également chez eux une conscience d’économies et de protection de l’environnement, tout en cultivant leur imagination et leur créativité”, ajoute-t-il.

“En utilisant des matériaux recyclés, nous économisons des sommes importantes tout en sensibilisant les enfants à la protection de l’environnement”, déclare Vo Duc Tùng, secrétaire de l’Union de la jeunesse du district de Nghia Dàn.

“Il est clair que les enfants apprécient vraiment ces jeux, grâce à leur originalité, à leurs designs variés et à leurs couleurs riches. Nous prévoyons de reproduire ce modèle dans les autres communes et bourgs du district à l’avenir”, ajoute-t-il.

Selon lui, le manque d’espaces de divertissement pour les enfants, en particulier en milieu rural, est un problème qui mérite une attention particulière aujourd’hui.

En raison du manque de terrains de jeux adaptés, de nombreux enfants, surtout dans les zones rurales et montagneuses, se trouvent souvent à s’occuper en pratiquant des activités risquées telles que jouer dans la rue, nager dans les rivières ou les ruisseaux, sans prendre en compte les dangers potentiels. Par conséquent, la création d’aires de jeux pour les enfants est un travail extrêmement nécessaire et bénéfique.

