Rencontre à Hô Chi Minh-Ville en l’honneur du 59e anniversaire de la Fête nationale de Singapour

Le président de l’Association d’amitié Vietnam - Singapour de Hô Chi Minh-Ville, Lâm Dung Tiên, a souligné que les liens économiques entre les deux pays n’avaient cessé de se développer et que les échanges entre les deux peuples s’étaient renforcés et étaient devenus de plus en plus étroits, depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a plus de 50 ans.

Photo : VNA/CVN

Lâm Dung Tiên s’est déclaré convaincu que les deux nations enregistreraient un développement exceptionnel dans l’avenir.

Le consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, Pang Te Cheng, a décrit cet événement comme une illustration de l’amitié à long terme et du partenariat stratégique entre les deux pays, qui se sont fortement développés depuis des années sur la base du respect mutuel et de la coopération mutuellement bénéfique.

Il a hautement apprécié le rôle de la HUFO dans l'amitié entre les deux peuples, qui sont placés au centre des relations bilatérales, ajoutant que le dynamisme de la communauté vietnamienne à Singapour et de la communauté singapourienne dans le Sud du Vietnam contribuait à rapprocher les deux sociétés, aidant à promouvoir leur amitié.

VNA/CVN