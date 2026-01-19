Métaux précieux : l'or enregistre un nouveau record

L'or s'est envolé à un nouveau record lundi 19 janvier, porté par les menaces américaines d'imposer de nouveaux droits de douane à huit pays européens.

Photo : Yonhap/VNA/CVN

Valeur refuge prisée en temps d'incertitudes, l'or a grimpé lundi 19 janvier jusqu'à 4.690,59 dollars pour une once, gagnant 1,58% par rapport à sa clôture de vendredi 16 janvier, à 4.668,70 dollars.

L'argent a aussi touché un nouveau sommet lundi 19 janvier, à 94,1213 dollars l'once. Le billet vert reculait de 0,24% par rapport à l'euro, à 1,1627 dollar, et perdait 0,52% contre la devise helvétique, considérée comme une valeur refuge, à 0,7988 franc suisse pour un dollar.

Les Européens, menacés de nouvelles surtaxes douanières de 10% sur leurs exportations aux États-Unis, préparent des contre-mesures pour répondre à ces menaces, a dit lundi 19 janvier le ministre allemand de l'Économie, évoquant le gel de l'accord douanier américano-européen ou encore l'entrée en vigueur de taxes sur des produits américains importés.

APS/VNA/CVN