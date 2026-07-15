ASEAN - Chine : vers un nouvel élan de coopération

Le 15 juillet, à Jakarta, la Mission de la Chine auprès de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) a organisé un colloque réunissant des journalistes et des universitaires chinois et de l’ASEAN. Les participants ont dressé le bilan des cinq années du Partenariat stratégique global Chine - ASEAN et examiné les perspectives de coopération future.

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Photo : VNA/CVN

Selon le correspondant de la VNA à Jakarta, l’ambassadeur de Chine auprès de l’ASEAN, Wang Qing, a déclaré que les relations entre la Chine et l’ASEAN traversaient une phase de développement favorable, reposant sur une coopération de plus en plus approfondie depuis l'élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global il y a cinq ans.

Il a rappelé que la Chine et l’ASEAN sont, depuis six années consécutives, leurs premiers partenaires commerciaux respectifs. En 2025, les échanges bilatéraux ont dépassé 1.000 milliards de dollars. Les deux parties poursuivent également leur coopération dans le cadre du Partenariat économique régional global (RCEP) et du processus de modernisation de la Zone de libre-échange Chine - ASEAN version 3.0.

L’ambassadeur a souligné que la coopération ne se limite plus au commerce, à l’investissement et aux infrastructures, mais s’étend désormais à des domaines émergents tels que la transition énergétique, l’économie numérique, l’intelligence artificielle (IA), l’innovation et la réponse au vieillissement démographique.

Lors du colloque, les universitaires et représentants des médias indonésiens présents ont estimé que la coopération Chine - ASEAN évoluait d’un partenariat essentiellement économique vers un modèle plus global, dans lequel l’éducation, la culture, les échanges de jeunes, l’économie créative et les relations entre les peuples occupent une place croissante. Selon eux, le renforcement de la compréhension mutuelle entre les populations constituera un socle indispensable pour assurer un développement durable des relations entre la Chine et l’ASEAN.

Les participants ont également appelé la Chine et l’ASEAN à promouvoir une coopération plus inclusive, équilibrée et mutuellement bénéfique, tout en renforçant le rôle des médias et des milieux académiques dans la diffusion d’informations objectives afin de consolider la confiance et la coopération régionales.

VNA/CVN