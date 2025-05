Le Vietnam reste dans le cœur du peuple cubain : presse cubaine

À l’occasion du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam (30 avril 1975 – 2025), de grands journaux cubains tels que Juventud Rebelde , Granma et Cubadebate ont consacré des articles spéciaux pour commémorer les pages héroïques de l’histoire vietnamienne, tout en réaffirmant la solidarité indéfectible entre les deux nations.

Photo: VNA/CVN

Le journal Juventud Rebelde a qualifié la victoire du 30 avril 1975 d’”épopée glorieuse”, soulignant que la détermination du peuple était exprimée dans une phrase du dirigeant de la nation, le Président Hô Chi Minh : "Le Vietnam est un, le peuple vietnamien est un !".

Le journal rappelle également les énormes sacrifices du peuple vietnamien : plus de 7,6 millions de tonnes de bombes américaines, l’agent orange dévastateur et près de quatre millions de vies perdues dans la lutte pour l’indépendance.

Dans son article "Le Vietnam est un exemple pour les révolutionnaires et les peuples du monde", Granma, l’organe officiel du Parti communiste cubain, soulignait : "Il y a un demi-siècle, le Vietnam, sous la direction du Président Hô Chi Minh, a démontré à l’impérialisme qu’aucune puissance militaire ni aucune armée ne peut vaincre un peuple qui lutte pour sa liberté et son indépendance".

Le journal évoquait des images saisissantes de paysans armés de fusils, de jeunes hommes se battant avec des pièges en bambou et de femmes utilisant des guêpes comme armes, déclarant : “Le triomphe du peuple vietnamien et de la Révolution contre l’impérialisme a marqué un tournant historique dans la lutte de l’humanité tout entière ; ce fut une défaite historique de l’impérialisme et du colonialisme. Ce fut une étape importante pour la révolution mondiale, un jalon historique”.

Photo : VNA/CVN

Les deux journaux ont consacré une large place à la solidarité particulière entre les deux peuples. La Juventud Rebelde a commémoré la visite historique du commandant Fidel Castro dans la zone libérée de Quang Tri en 1973, où il a agité le drapeau du Front de libération nationale du Sud-Vietnam et a proclamé : “Pour le Vietnam, Cuba est prêt à donner son sang !.

Citant l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Le Quang Long, l’article note : “L’image de Fidel sous les bombes est devenue un symbole éternel de cette amities”.

Cubadebate a publié une interview approfondie avec l’ambassadeur Lê Quang Long, qui a souligné : “Plus que quiconque, la génération actuelle comprend clairement que l’indépendance et la réunification ne sont pas le but ultime, mais plutôt le point de départ d’une nouvelle voie : la voie vers la construction d’un Vietnam pacifique, prospère, civilisé, développé et duủable”.

Le diplomate a également détaillé les magnifiques événements commémoratifs à Hô Chi Minh-Ville, auxquels a participé une délégation cubaine conduite par le vice-président Salvador Valdés Mesa.

Dans les commentaires, les lecteurs cubains ont exprimé leur profonde admiration. Francisco Rivero, un lecteur plus âgé, a partagé avec enthousiasme : Le 30 avril 1975 (heure cubaine), quelqu’un est monté dans le bus en criant : “Saigon a été libérée ! Nous avons tous couru à l’ambassade du Vietnam à La Havane pour célébrer... C’était une journée inoubliable ! Merci au peuple vietnamien ! Un salut fraternel !”.

Les médias ont salué les réalisations socio-économiques du Vietnam. Granma a cité un rapport de la Banque mondiale : le Vietnam devrait connaître une croissance de 6,8% en 2025, consolidant sa position comme l’une des économies les plus dynamiques de la région, attribuant ce succès au leadership du Parti communiste et à l’unité nationale.

Dans son article “Le Vietnam est un, son peuple aussi », Juventud Rebelde réaffirme : “Cuba était, est et restera avec le Vietnam”.

Le journal conclut : “Aujourd’hui, le Vietnam, la nation vietnamienne, est un bloc solide de force, de fermeté, de détermination et d’intelligence face aux défis contemporains, qui construit et vit, jour après jour, pour accroître le potentiel économique pour le bien-être de tout le peuple, en gardant à l’esprit et en réalisant l’ultime souhait du président Hô Chi Minh : Le Parti tout entier et tout le peuple doivent s’unir et s’efforcer de construire un Vietnam pacifique, réunifié, indépendant, démocratique et prospère, contribuant dignement à la cause révolutionnaire mondiale”.

VNA/CVN