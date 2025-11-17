AN : présentation de mécanismes et politiques révolutionnaires pour l'éducation et la protection de la santé publique

Poursuivant sa 10 e session, l’Assemblée nationale (AN) a examiné, le 17 novembre au matin, plusieurs documents majeurs, dont le projet de loi modifiant la Loi sur les réserves nationales et deux projets de résolutions définissant des mécanismes spécifiques pour mettre en œuvre les Résolutions N°71 et N°72 du Bureau politique, relatifs au développement de l’éducation et à la protection de la santé publique.

Présentant le rapport du gouvernement, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a indiqué que la révision de la Loi sur les réserves nationales visait à institutionnaliser les orientations du Parti, à parfaire le cadre juridique dans ce domaine. Le projet, comprenant 6 chapitres et 35 articles, revoit le champ d’application, les responsabilités des organes de gestion, les principes d’utilisation des biens et la stratégie nationale des réserves.

La Commission de l’économie et des finances de l’AN, représentée par Phan Van Mai, approuve la nécessité de la réforme mais préconise un examen attentif des dispositions relatives aux réserves stratégiques, notamment la liste des biens, les niveaux de stockage et les mécanismes d’intervention sur le marché.

Concernant l’éducation, le projet de résolution traduit la Résolution N°71 en six groupes de politiques portant sur les ressources humaines, l’innovation des programmes, la transformation numérique, l’intégration internationale, les mécanismes financiers et la gouvernance du système éducatif. Il prévoit des régimes incitatifs pour les enseignants et confère aux chefs de Services de l’éducation des prérogatives élargies en matière de recrutement et de mobilité. Le texte propose également de consolider l’autonomie des établissements, d’unifier les manuels scolaires et de promouvoir un système éducatif ouvert.

Le projet de résolution sur la santé met l’accent sur la consolidation du système sanitaire, en particulier la médecine préventive, la formation du personnel, la transformation numérique et la réforme financière. Il introduit des mesures visant à réduire les coûts pour la population, dont un examen médical annuel gratuit à partir de 2026 et la gratuité progressive des soins de base dans le cadre de l’assurance-santé.

La Commission de la culture et de la société de l’AN, par la voix de Nguyên Dac Vinh, soutient l’adoption selon une procédure accélérée, tout en demandant des éclaircissements quant à la sélection des missions prioritaires par rapport à la Résolution N°72.

