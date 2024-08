Le Vietnam renforce la coopération avec Macao

La consule générale du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), Lê Duc Hanh, est allée saluer le 13 aout le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale (RAS) de Macao, Ho Iat Seng, dans le cadre de sa première visite de travail dans cette région.

Photo : VNA/CVN

Selon Ho Iat Seng, les relations entre Macao et le Vietnam ont montré des signes positifs dans les domaines du commerce, des investissements, du tourisme, du travail et des échanges d'étudiants. Le vol direct quotidien reliant Macao au Vietnam contribuerait à promouvoir de manière significative les échanges entre les deux parties dans les temps à venir, a-t-il souligné.

La consule générale Lê Duc Hanh a exprimé son désir de se coordonner étroitement avec l'administration de Macao et a affirmé sa détermination à renouveler les relations entre les deux parties.

Selon elle, c'est le bon moment pour renforcer les relations entre les deux parties dans de nombreux domaines potentiels tels que le commerce, l'investissement, le tourisme, le travail et les échanges entre les peuples.

Après la pandémie de COVID-19, le tourisme et la demande d'emploi des Vietnamiens ont rebondi, mais le Vietnam reste l'un des six pays dont les citoyens n'ont pas obtenu de visa à leur arrivée à Macao, ce qui a considérablement limité le nombre de visiteurs dans cette région administrative spéciale.

Dans ce contexte, elle a suggéré de promouvoir les voyages à forfait et l'autorisation de pilote pour les touristes vietnamiens, en particulier ceux qui ont déjà obtenu un visa de Hong Kong, d'obtenir un visa à leur arrivée à Macao.

Ho Iat Seng a déclaré qu'il examinerait cette proposition, ce qui constitue une bonne solution pour encourager les touristes et les travailleurs vietnamiens à venir à Macao.

Lê Duc Hanh a également suggéré que l'administration de Macao accueille davantage de travailleurs vietnamiens et simplifie les procédures d'accueil, en particulier pour ceux qui ont travaillé auparavant à Macao et déjà terminé leur contrat de travail.

Photo : VNA/CVN

Le consulat général du Vietnam est prêt à se coordonner avec l'administration de Macao pour résoudre correctement les problèmes liés au travail, a-t-elle affirmé, considérant les travailleurs vietnamiens comme un complément fiable pour aider à remédier à la pénurie de main-d'œuvre à Macao.

Les deux parties ont convenu d'accroître les échanges de délégations à différents niveaux.

Étant donné que de nombreux produits vietnamiens, tels que le riz et le porc, sont très appréciés des résidents de Macao, Ho Iat Seng a salué la participation du Vietnam aux prochains événements commerciaux majeurs à Macao, tels que la Foire internationale du commerce et de l'investissement (MIF) de Macao, pour populariser les produits vietnamiens de qualité. Il a également invité des troupes d'art vietnamiennes à des expositions d'art à Macao et des étudiants vietnamiens à y étudier.

En réponse, Lê Duc Hanh a invité l'hôte et une délégation d'affaires de Macao à se rendre au Vietnam au plus tôt afin de promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite, la délégation vietnamienne a rencontré les dirigeants du Bureau des affaires du travail de Macao pour explorer la situation des travailleurs vietnamiens qui y vivent. Ils ont discuté des solutions aux défis rencontrés par les travailleurs et ont proposé des mécanismes pour une coopération future.

VNA/CVN