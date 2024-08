La lutte contre la corruption progresse et s’intensifie au Vietnam

La Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti a organisé mercredi 14 août une conférence de presse pour annoncer des résultats de la 26 e réunion du Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité qui s’est terminée le même jour à Hanoï.

Le travail d’enquête, de poursuite et de jugement a été mené avec fermeté et détermination, de nombreux affaires de corruption et de pratiques malsaines particulièrement graves, impliquant de nombreux ministères, branches et collectivités ont été traitées de façon rigoureusement équitable suivant la devise "sans zone interdite ni exclusion", a indiqué son chef adjoint Nguyên Huu Dông.

Au cours des six premiers mois de 2024, 2.836 nouvelles affaires avec 5.975 inculpés ont été enquêtées et poursuivies pour les délits de corruption, économiques et d’abus des pouvoirs publics, soit une augmentation respective de 841 affaires et 1.487 inculpés, a-t-il fait savoir.

Au total, 8 affaires avec 212 accusés, suivies par le Comité de pilotage central pour la prévention et la lutte contre la corruption et la négativité, ont été jugées en première instance et six affaires impliquant 39 personnes ont été jugées en appel, a ajouté le responsable.

D’ici à la fin 2024, les efforts se focaliseront sur l’enquête, la poursuite et le jugement de 30 affaires, la vérification et le règlement de six affaires suivies par le Comité de pilotage central, notamment celles impliquant la société AIC, Xuyên Viêt Oil, le groupe Electricité du Vietnam, Thuân An Group, Phuc Son, Van Thinh Phat et le projet Saigon Gon Dai Ninh dans la province de Lâm Dông, et les affaires concernant le personnel des congrès du Parti à tous les niveaux, a-t-il dévoilé.

Le Comité de pilotage central devra également se concentrer sur le traitement définitif des lacunes, difficultés et obstacles dans le travail d’expertise et d’évaluation des biens mal acquis; la fourniture des documents et des assistances juridiques pour arrêter et extrader les personnes corrompues qui ont fui à l’étranger; le traitement des difficultés et obstacles à la récupération des biens résultant d’actes de corruption; et accélérer le rythme de règlement des affaires de corruption, a-t-il indiqué.

Lors de la conférence de presse, le général de brigade Hoàng Anh Tuyên, chef adjoint de cabinet et porte-parole du ministère de la Sécurité publique a informé des progrès des affaires survues à Phuc Son et Thuân An Group.

L’agence de police d’enquête du ministère a introduit le 11 avril une instance contre 8 personnes pour leur rôle dans l’affaire de Thuân An Group. Les personnes mises en examen ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont versé 62 milliards de dôngs et 42.000 USD à titre de réparation des préjudices causés.

Elle a également introduit le 26 février une instance et arrêté 23 personnes pour leur rôle dans l’affaire de Phuc Son. Les enquêteurs ont saisi plus de 300 milliards de dôngs, près de 2 millions d'USD, plus de 500 taëls d’or et plus de 1.000 certificats du droit d’usage des sols.

Dans l’affaire de Van Thinh Phat et SCB qui sera jugée en appel devant le Tribunal supérieur de Hô Chi Minh-Ville, l’agence de police d’enquête du ministère a élargi et achevé son enquête de la deuxième phase et demandé de poursuivre en justice 34 personnes mises en examen pour escroquerie, appropriation illicite de biens, blanchiment d’argent et transport transfrontalier illicite de devises.

