Ouverture de la 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic à Hanoï

La 9 e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic s’est ouverte le 8 juin à Hanoï, avec la participation de 316 membres de 14 délégations de plusieurs pays et territoires.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, la présidente du Comité technique de gymnastique aérobic de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), Yagi Kitagawa Tammy, a apprécié les efforts du comité d’organisation vietnamien pour développer l'aérobic avec l'hospitalité et une vaste expérience dans l'organisation d'événements majeurs dans la région.

Le 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic attire le plus grand nombre de pays et territoires participants jamais vu - 14 délégations : Australie, Cambodge, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), Indonésie, Inde, Iran, Japon, Kirghizistan, Mongolie, Philippines, République de Corée, Thaïlande et Vietnam.

L'équipe vietnamienne compte 68 membres, dont 17 entraîneurs et 51 sportifs, participant à toutes les 18 épreuves du tournoi.

VNA/CVN