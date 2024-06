Le Vietnam en tête du classement à la 9e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic

Après trois journées de compétition, le Vietnam a obtenu un résultat excellent avec huit médailles d’or, quatre d’argent et cinq de bronze, gagnant ainsi la première place lors de 9 e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic tenue du 8 au 10 juin à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La République de Corée a occupé la 2e place, avec 7 médaille d’or, 4 d’argent et 1 de bronze, suivie du Japon (1 d’or, 4 d’argent et 2 de bronze).

Le 9 e édition des Championnats d’Asie de gymnastique aérobic a attiré le plus grand nombre de pays et territoires participants jamais vu - 14 délégations: Australie, Cambodge, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), Indonésie, Inde, Iran, Japon, Kirghizistan, Mongolie, Philippines, République de Corée, Thaïlande et Vietnam.

L'équipe vietnamienne compte 68 membres, dont 17 entraîneurs et 51 sportifs, participant à toutes les 18 épreuves du tournoi.

La présidente du Comité technique de gymnastique aérobic de la Fédération internationale de gymnastique (FIG), Yagi Kitagawa Tammy, a affirmé que le tournoi était un succès grâce à la préparation minutieuse du Vietnam.

Elle s’est déclarée convaincue que tous les participants ont vécu des expériences merveilleuses à Hanoï, ajoutant que la capitale Hanoï a également laissé une impression d'hospitalité et d'enthousiasme.

Tous les participant ont également eu l’occasion d’explorer des caractéristiques culturelles uniques et la cuisine locale pendant les jours de compétition, a dit Yagi Kitagawa Tammy, qui a espéré que Hanoï deviendra à l'avenir une destination attractive et un centre d'organisation d'événements sportifs majeurs sur le continent.

VNA/CVN