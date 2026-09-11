Le Vietnam à la tribune spatiale

La venue de Tô Lâm en France suscite de fortes attentes au sein de la communauté vietnamienne, notamment parmi les intellectuels et scientifiques établis dans le pays. Le D r . Vo Toàn Trung y voit une occasion de renforcer les échanges et de mieux mobiliser les compétences de la diaspora.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion de la visite officielle en France de Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste et président de la République, le Dr. Vo Toàn Trung, chef du Service de rééducation fonctionnelle à l’hôpital Bullion, ancien président du Conseil des hôpitaux du sud-ouest de Paris, estime que la présence du dirigeant vietnamien au Sommet spatial de Paris peut contribuer à renforcer le dialogue et à façonner les coopérations internationales dans ce domaine.

M. Toàn Trung souligne que l’exploitation de l’espace devient une orientation stratégique, non seulement pour les pays développés, mais aussi pour de nombreux autres États.

"Pour le Vietnam, c’est une occasion d’exprimer clairement ses aspirations et sa contribution au développement spatial mondial", affirme-t-il.

Pays épris de paix, le Vietnam souhaite que l’exploitation de l’espace contribue à la prospérité de toutes les nations, sans laisser aucun pays de côté. Elle doit également, selon lui, être mise au service du progrès de l’humanité, de la science, des technologies et de l’économie.

Photo : VNA/CVN

Le scientifique vietnamien s’attend ainsi à ce que le Vietnam porte des messages constructifs, contribuant à la réussite du sommet.

Des liens à approfondir

Sur le plan bilatéral, le partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France s’est renforcé après la visite en France de Tô Lâm en 2024, puis celle du président français Emmanuel Macron au Vietnam en 2025.

Alors que le Vietnam considère la science, les technologies et l’innovation comme de nouveaux moteurs de développement, la France dispose de nombreux atouts correspondant à ses besoins.

Des groupes comme Airbus et Mecachrome sont devenus des acteurs majeurs dans les secteurs aéronautique et spatial. La France possède également des compétences dans la défense, les biotechnologies, la médecine, la pharmacie et l’intelligence artificielle, notamment dans le séquençage génétique et les nouvelles technologies de traitement du cancer.

Elle dispose par ailleurs de l’un des systèmes ferroviaires les plus développés au monde et de solides atouts dans le domaine énergétique, notamment les énergies vertes et le nucléaire. Les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, de petite taille, seraient particulièrement adaptés au Vietnam, estime le Dr. Toàn Trung.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les échanges avec la France pourraient aussi contribuer à promouvoir une agriculture plus verte, durable et de meilleure qualité.

L’éducation et la formation constituent un autre axe prometteur. Avec ses nombreuses universités et institutions de recherche de premier plan, la France peut accompagner le Vietnam dans des projets communs, mais aussi dans la formation de cadres et d’experts scientifiques et technologiques.

"Ce sera un axe de coopération permettant aux sciences et technologies vietnamiennes d’entrer dans une nouvelle phase au cours des cinq à dix prochaines années", estime-t-il.

Miser sur les talents

Dans plusieurs secteurs de pointe en France - intelligence artificielle, semi-conducteurs, technologies quantiques, transports, médecine ou biologie -, des experts français d’origine vietnamienne sont présents.

Pour le Dr. Toàn Trung, ces compétences s’accompagnent d’un attachement profond au pays. La diaspora souhaite ainsi mettre son énergie, son savoir-faire et son intelligence au service du développement national.

Photo : BQT/CVN

Avec la Résolution 23 sur le travail concernant les Vietnamiens à l’étranger et la Résolution 57 sur les avancées majeures dans les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique nationale, il estime que cette ressource intellectuelle doit être mobilisée à la hauteur de son potentiel.

Il souhaite notamment que les intellectuels et scientifiques vietnamiens établis à l’étranger puissent aller au-delà d’un rôle de conseil et se voir confier des responsabilités adaptées dans la mise en œuvre et la conduite de grands projets nationaux, notamment ceux menés avec des partenaires internationaux.

Pour lui, les rémunérations et les avantages ne constituent pas l’enjeu essentiel. La priorité est de mettre en place des mécanismes adaptés.

Une fois les projets évalués et approuvés, l’État devrait faciliter au maximum leur concrétisation, notamment en matière d’autorisations, de création d’entreprises, de foncier ou d’exonérations fiscales.

Les centres scientifiques et technologiques devraient également bénéficier de mesures préférentielles. Pour les projets d’envergure portés par des scientifiques vietnamiens établis à l’étranger disposant des compétences nécessaires, leur confier la conduite et la gestion des opérations serait un facteur important de réussite, estime-t-il.

Une parole attendue

La prochaine rencontre avec Tô Lâm est particulièrement attendue par les intellectuels vietnamiens établis en France.

"Nous sommes très heureux d’apprendre que Tô Lâm se rendra en France et rencontrera la communauté vietnamienne, notamment les intellectuels établis dans le pays", confie le Dr. Toàn Trung.

Ces derniers souhaitent pouvoir échanger directement avec le plus haut dirigeant du pays, faire part de leurs réflexions et de leurs propositions, et ainsi contribuer à la construction d’un Vietnam prospère, puissant, indépendant et autonome.

Thao Nguyên/CVN