Éducation

"Bách Khoa Innovation 2026" : un tremplin pour une nouvelle génération de l’innovation

Le 12 septembre, la finale du concours "Bách Khoa Innovation 2026" s’est déroulée dans une ambiance dynamique, marquant la clôture de la 9 e édition avec des résultats remarquables en termes d’envergure, de qualité professionnelle et de rayonnement international.

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Organisé pendant plus de quatre mois en deux phases, le concours "Bách Khoa Innovation 2026" n’a pas seulement eu pour objectif de rechercher des idées innovantes, mais également de créer un environnement permettant aux lycéens, étudiants, start-up et jeunes chercheurs de tester leurs idées, de perfectionner leurs solutions et de se rapprocher progressivement des besoins concrets de la société et des entreprises.

D’un concours à une plateforme internationale d’innovation

Cette année, "Bách Khoa Innovation 2026" a enregistré 408 projets participants, soit le double du nombre enregistré en 2025 et six fois plus que la moyenne des éditions précédentes. Parmi eux figuraient 38 projets internationaux provenant de plus de 20 pays, témoignant de l’attractivité croissante du concours auprès de la communauté internationale de l’innovation.

Sur les 408 projets inscrits, 57 projets remarquables ont franchi les deux premières phases pour accéder à la finale, dont 10 équipes dans la catégorie Lycée, 19 dans la catégorie Université, 10 dans la catégorie Start-up et 18 dans les catégories de coopération Université-Entreprise (U-I), organisées avec Dow Vietnam, Schneider Electric et Indefol GmbH. La finale a notamment réuni neuf équipes internationales venues d’Indonésie, des Philippines, de Malaisie, d’Inde, d’Ouganda, de République démocratique du Congo, d’Australie et de République de Corée.

Ces chiffres montrent que "Bách Khoa Innovation" dépasse progressivement le cadre d’un simple concours national de start-up pour devenir un espace international d’échange, de compétition et de mise en réseau dans le domaine de l’innovation.

Le Professeur-Docteur Huỳnh Kỳ Phuong Hạ, vice-recteur de l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "Pour sa neuvième édition, Bách Khoa Innovation est devenu un concours d’innovation et d’entrepreneuriat d’une ampleur sans précédent par rapport à toutes les éditions précédentes, avec 408 projets participants". Selon lui, le concours a également affirmé une dimension internationale de plus en plus nette, avec des équipes venues de plus de 20 pays, dont neuf représentés en finale. Cependant, la réussite du concours ne se mesure pas uniquement à travers ces chiffres. Plus important encore, "Bách Khoa Innovation 2026" est devenu une plateforme reliant l’innovation de la jeune génération aux connaissances universitaires, à l’expérience des experts et aux besoins concrets des entreprises. "À l’étape de la finale, ce qui est précieux ne réside pas seulement dans le classement, mais aussi dans la maturité acquise par chaque équipe grâce aux retours reçus, à la validation de ses idées et au perfectionnement de ses solutions", a souligné le Professeur-Docteur Huỳnh Kỳ Phuong Hạ.

Quand les technologies stratégiques répondent aux enjeux de la vie quotidienne

L’un des faits marquants du concours réside dans la diversité des domaines et des sujets abordés, avec une forte présence de technologies stratégiques telles que l’intelligence artificielle (IA), la transformation numérique, la blockchain, les biotechnologies, les nouveaux matériaux, la santé intelligente, l’environnement et l’énergie.

Cette diversité traduit une évolution importante : les jeunes ne considèrent plus les sciences et les technologies comme un domaine de recherche isolé, mais de plus en plus comme des outils permettant de résoudre des problèmes concrets de la société.

Dans la catégorie Lycée, de nombreux projets montrent que les élèves s’engagent déjà dans des problématiques qui nécessitent une approche interdisciplinaire, allant de l’environnement et de l’agriculture circulaire à la santé.

Parmi eux figurent un projet de développement d’une boisson fonctionnelle fermentée à base de prunes, un gel de soin de la peau, un film biologique destiné à collecter les poussières de bois, la transformation des déjections caprines en engrais organique ou encore la valorisation des tiges de bananier après récolte pour produire de la cellulose pure.

Dans le domaine de la santé, certains projets portent sur un dispositif portable destiné aux personnes travaillant dans des conditions de forte chaleur et sur un dispositif capable de détecter en temps réel les mauvaises postures assises. Ces projets montrent que l’esprit de recherche se développe de plus en plus tôt chez les jeunes et qu’ils sont capables d’observer les problèmes de la vie quotidienne pour les transformer en idées technologiques.

Dans les catégories "Université et Start-up", cette tendance à l’application des technologies est encore plus manifeste. Les équipes travaillent notamment sur une plateforme numérique permettant de retracer et de certifier la qualité des plantes médicinales, une solution de coordination des ressources pour les opérations de secours d’urgence, une application blockchain pour l’enregistrement, le stockage et l’authentification des diplômes universitaires, ainsi que sur un écosystème de dispositifs portables pour le suivi de la santé ou des applications d’IA destinées à détecter précocement les risques de dégradation respiratoire.

Dans le tourisme, les technologies numériques sont utilisées pour développer des modèles de tourisme circulaire au bénéfice des communautés ethniques minoritaires et créer des musées numériques afin d’améliorer l’expérience de découverte du patrimoine historique.

Les start-up se concentrent, quant à elles, davantage sur des problématiques commerciales et opérationnelles, telles que les "ressources humaines virtuelles" reposant sur une IA multi-agents pour automatiser le service client, le conseil commercial et les opérations numériques des PME ; les solutions IoT et SaaS permettant d’analyser les données des capteurs afin d’optimiser la gestion des flottes et de réduire le gaspillage de carburant dans la logistique ; ou encore les solutions de sécurité routière en temps réel autour des établissements scolaires et les plateformes de suivi et de réduction des émissions de carbone des entreprises.

D’autres projets portent sur les matériaux de construction respectueux de l’environnement, la conception passive, les solutions de régulation thermique, le stockage du carbone et l’amélioration de la durabilité des bâtiments. "Bách Khoa Innovation" ne reflète donc pas seulement la créativité des jeunes : il témoigne également d’une évolution de leur conception de l’innovation, qui passe de l’"idée " à la "solution", du laboratoire au marché et des technologies isolées à l’intégration de plusieurs technologies pour répondre à un problème concret.

Quand entreprises et université rapprochent les idées du marché

Si les technologies constituent le socle des projets, la participation directe des entreprises est un facteur qui renforce considérablement leur dimension pratique. L’une des grandes nouveautés de "Bách Khoa Innovation 2026" réside dans les catégories de coopération Université-Entreprise (U-I), dans lesquelles les entreprises ont directement soumis des problématiques aux équipes participantes. Schneider Electric s’est concentré sur les solutions énergétiques intelligentes pour les bâtiments et la réduction des émissions de CO₂ ; Dow Vietnam a proposé des problématiques liées à la conception circulaire, au recyclage, à l’utilisation de l’IA et des outils numériques dans la gestion du cycle de vie des plastiques ; tandis qu’Indefol GmbH a recherché des solutions dans le domaine des énergies vertes, notamment les systèmes de chimie verte, les piles à combustible, l’électronique de puissance bidirectionnelle, l’énergie éolienne et les véhicules fonctionnant à l’hydrogène. Cette approche oblige les équipes non seulement à démontrer le caractère innovant de leurs idées, mais aussi à réfléchir à leur faisabilité, à leur potentiel d’application et à la valeur qu’elles peuvent générer.

Selon le Professeur-Docteur Huỳnh Kỳ Phương Hạ, "les problématiques et les échanges techniques avec les entreprises permettent aux équipes d’être confrontées aux exigences réelles, d’évaluer la faisabilité et d’orienter l’application de leurs solutions dès le processus de développement des projets". Cette démarche illustre concrètement l’esprit de coopération entre les trois acteurs – État, université et entreprises –, en vue de relier politiques publiques, connaissances et marché, et de rapprocher l’innovation des réalités de la production et des activités économiques.

Les résultats des différentes catégories illustrent la diversité de ces approches. Dans la catégorie "Université", le premier prix a été attribué à l’équipe FloodGuard Technologies de l’Universiti Malaya (Malaisie), pour son projet "AI-Assisted Flood Rescue UAV", une solution faisant appel à l’IA et aux drones pour les opérations de sauvetage lors des inondations. Les deux deuxièmes prix sont revenus à Renix, pour "LUMNIADOTS", et à AquaGuardian, pour "AQUAGUARD".

Dans la catégorie "Lycée", l’équipe CALMELLIA, de l’International School Ho Chi Minh City et de l’Australian International School, a remporté le premier prix avec un projet de développement d’un gel-sérum destiné aux soins de la peau. L’équipe WISEA du lycée Nam Sài Gòn a obtenu le deuxième prix avec un dispositif de correction de la posture vertébrale capable de détecter en temps réel les mauvaises positions assises.

Dans la catégorie "Start-up", le premier prix a été attribué à VIDENVAREN+, pour le projet "VIM Vulcanized Insulation Membrane". Dans les catégories "U-I", les solutions consacrées à l’économie circulaire, à l’énergie intelligente et à l’hydrogène illustrent clairement la convergence entre les capacités de recherche des étudiants et les problématiques technologiques actuellement recherchées par les entreprises.

L’équipe POLYME a remporté le premier prix de la catégorie "U-I Dow Vietnam" avec "Plastic Circularity Station"; AlphaMerge a remporté le premier prix de la catégorie "U-I Schneider Electric" avec "comBAC - Occupant-Centric Smart Energy Management System for Hotels" ; tandis que YTMA, de l’Université Việt Đức, a obtenu le premier prix de la catégorie "U-I Indefol GmbH" avec "Fuel Cell System Design, Hydrogen Truck Assembly".

Un tremplin pour une nouvelle génération d’entrepreneurs et de jeunes chercheurs

Derrière le succès de "Bách Khoa Innovation 2026" se trouve un processus de construction de l’écosystème d’innovation que l’Université polytechnique poursuit depuis de nombreuses années. Parti, il y a plus de 15 ans, de la création du Centre d’incubation des entreprises technologiques, cet écosystème bénéficie aujourd’hui d’un nouvel élan avec les orientations définies par les résolutions du Comité central, notamment la Résolution 57-NQ/TW, qui fait des sciences, des technologies et de l’innovation des moteurs du développement national.

L’université entend ainsi continuer à élargir l’envergure et à améliorer la qualité du concours et de son écosystème d’innovation, tout en affirmant son rôle de premier plan dans la production de connaissances, le transfert de technologies et la mise en relation des ressources avec les entreprises et le marché.

Dans cette dynamique, "Bách Khoa Innovation" constitue un maillon important : un espace où les connaissances sont confrontées à la réalité, où les idées sont évaluées par des experts, où les solutions répondent aux besoins des entreprises et où les jeunes peuvent mieux comprendre le parcours allant de la recherche à l’entrepreneuriat.

La coopération internationale constitue également l’un des faits marquants de cette édition. Pour la première fois, l’ambassade de France au Vietnam est devenue partenaire stratégique et sponsor Diamant de "Bách Khoa Innovation". Denis Fourmeau, attaché de coopération scientifique et universitaire auprès de l’ambassade de France au Vietnam, a déclaré : "Je suis très impressionné par la qualité des projets qui ont été présentés par toutes les équipes. Dans ce genre de compétition, il y a toujours un premier, un deuxième et un troisième prix, mais en fait, la plupart des équipes méritaient des prix, car il y a énormément de qualité, énormément d’enthousiasme".

Il a estimé que les projets présentés lors du concours constituaient une illustration remarquable d’une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs vietnamiens, à la recherche de solutions aux grands défis de l’avenir. Selon Denis Fourmeau, la participation de l’ambassade de France témoigne également de l’accompagnement de la France aux ambitions du Vietnam en matière de développement technologique et d’innovation. Il a par ailleurs conseillé aux candidats : "Le premier conseil, et le plus simple, est de croire en vous-mêmes, de croire en votre potentiel", tout en les encourageant à observer et à apprendre des modèles et des expériences d’autres pays.

La France espère que les jeunes rencontrés lors du concours, ainsi que ceux des prochaines éditions, pourront avoir l’opportunité de venir en France pour poursuivre leurs études et leurs recherches et concrétiser leurs idées dans le cadre de la coopération franco-vietnamienne en matière d’innovation.

De 408 projets au départ aux 57 projets qualifiés pour la finale, des premières idées développées par des lycéens aux solutions technologiques portées par des étudiants, des start-up et des équipes répondant directement aux problématiques proposées par les entreprises, "Bách Khoa Innovation 2026" témoigne de l’élargissement progressif d’un écosystème d’innovation dynamique. Le succès du concours ne se mesure donc pas uniquement au nombre de prix décernés ou au classement final, mais aussi à sa capacité à offrir aux participants un véritable parcours de maturation.

Comme l’a souligné le Professeur-Docteur Huỳnh Kỳ Phuong Hạ, ce qui compte n’est pas seulement le résultat du classement, mais également la maturité acquise par chaque équipe après avoir reçu des retours, validé ses idées et perfectionné ses solutions. Avec une envergure record, une participation internationale de plus en plus affirmée, des liens plus étroits avec les entreprises et une qualité croissante des projets, "Bách Khoa Innovation" franchit ainsi de nouvelles étapes vers son ambition de devenir un concours d’innovation et d’entrepreneuriat de référence dans la région.

Plus important encore, le concours contribue à former une nouvelle génération de jeunes qui ne se contentent pas de maîtriser les technologies, mais savent transformer les connaissances en solutions, les idées en valeur et l’innovation en une capacité concrète au service du développement de la société.

Texte et photos : Quang Châu/CVN