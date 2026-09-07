Résolution 57 : quand la politique se transforme en résultats

Adoptée par le Bureau politique le 22 décembre 2024, la Résolution N°57-NQ/TW marque une nouvelle étape dans les ambitions du Vietnam en matière de sciences et technologies, d’innovation et de transformation numérique nationale.

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Photo : VNA/CVN

Sa mise en œuvre se traduit désormais par des produits, des services et des missions répondant directement aux besoins de la société. Au cœur de cette dynamique : les citoyens, l’amélioration de la qualité des services publics et l’efficacité de la gouvernance. La Résolution 57 entend ainsi transformer les orientations politiques en avancées tangibles, au service du développement national et d’une administration plus moderne, efficace et proche de la population.

Le numérique au service des citoyens

La Police de Hanoï accélère sa transformation numérique avec trois nouvelles solutions destinées à renforcer la sécurité et à améliorer les services publics. Parmi elles figurent une chaîne de production de dispositifs d’alarme incendie sans fil, l’application Hanoi Smart Police, actuellement testée sur la plateforme iHanoi, ainsi que des drones (UAV) utilisés pour surveiller la sécurité et l’ordre public. Après une première période d’expérimentation, le dispositif entre désormais dans une deuxième phase.

L’objectif est clair : mettre la technologie au service des citoyens et leur apporter des solutions concrètes au quotidien.

Dans la province de Khanh Hoà, les autorités ont également défini des priorités pour 2026-2030 en matière de sciences, d’innovation et de transformation numérique. Elles prévoient notamment de créer une base de données centralisée sur les maladies non transmissibles et la médecine préventive, afin d’améliorer le suivi et la gestion des données de santé.

Dans le domaine de la prévention des catastrophes naturelles, la province prévoit d’élaborer une carte d’alerte afin de remédier à la dispersion des données sur les typhons, les inondations, les glissements de terrain et l’intrusion saline. La création d’une base provinciale de données partagées constitue une autre priorité.

Photo : VNA/CVN

Chaque mission est assortie de résultats attendus et confiée à un organisme responsable, avec la participation d’experts, d’entreprises et de partenaires technologiques.

Villages numériques : Lào Cai accélère la transformation numérique à la base

Le Comité populaire de Lào Cai a adopté un plan visant à développer des "villages numériques" et des "villages intelligents' pour la période 2026-2030. L’objectif est d’accélérer la transformation numérique au niveau local et de permettre aux communautés rurales d’en bénéficier pleinement. Le programme entend notamment promouvoir le développement de l’administration numérique, de l’économie numérique et d’une société numérique, en rapprochant les services et les technologies des habitants, jusque dans les zones les plus éloignées.

D’ici 2030, toutes les communes devront disposer de villages répondant aux critères de base du "village numérique", dont au moins 20% atteindront un niveau avancé et 10% les normes de "village intelligent".

À Tuyên Lam, commune montagneuse et frontalière du Nord-Ouest de la province de Quang Tri, des jeunes volontaires accompagnent directement les habitants pour les aider à acquérir des compétences numériques et à mieux intégrer les technologies dans leur vie quotidienne.

Dès la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’Union de la jeunesse de la commune a constitué des équipes de volontaires pour aider les habitants à effectuer leurs démarches administratives en ligne au Centre local des services administratifs publics.

Avec la Résolution N°57-NQ/TW, les technologies numériques contribuent de plus en plus à réduire les distances géographiques des villages des régions montagneuses et frontalières. Dans le contexte du modèle d’administration locale à deux niveaux, la transformation numérique constitue une solution clé pour rapprocher l’administration des citoyens et mieux répondre à leurs besoins.

Nguyên Tùng/CVN